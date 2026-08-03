Vizes Eb: négy igen, egy nem – a favoritjaink edzésen kihagyták a Szajnát

Válogatottunk legfiatalabb tagja, Kovács-Seres Hunor vállalta be a „Nagy Tesztet”, vagyis ő merészkedett be a Szajnába a 10 km-es viadal előtti utolsó napon. Ászaink, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid, Mihályvári-Farkas Viktória, valamint a nyitó napi versenyzést inkább elengedő Fábián Bettina a biztos medencés edzést választotta. A két nagyágyúnak egyébként sem lehet túl sok újdonságot mondani a folyóról. Ahogy Rasovszky Kristóf fogalmazott, „egyrészt címvédőként indulok, meg aztán, ha azt vesszük, én vagyok a címvédő a Szajnában is, hiszen akkor is én nyertem, amikor legutóbb itt úsztunk”, utalván arra, hogy majdnem napra pontosan két éve lett olimpiai aranyérmes Párizsban, míg Betlehem Dávid beért harmadiknak.

Igaz, nem egészen ugyanott lesz a verseny: akkor az impozáns Alexandre III hídnál tempóztatták a versenyzőket, brutális sodrásban, meglehetősen sötét kontúrokkal festett vízben; ezúttal sokkal feljebb, egy sziget melletti lezárt ágban lesz a viadal, ahol a folyó színe sokkal üdítőbb, a sodrás minimális, és még az Eiffel-torony is látszik ugyanúgy, ráadásul közelebbről, szóval megint lehet látványos fotókat készíteni (mint ahogy meg is tették a mieink is a pontonon, amikor megnézték a helyszínt).

A vízminőség persze mindig kérdéses. Fábián Bettina érthető módon úgy döntött: ő nem kockáztat, hiába mutatnak pompás értékeket a mérőberendezések, plusz délelőtt Antonio Silva, az európai szövetség elnöke is tempózott egy keveset a pályán, demonstrálandó, hogy nincs mitől tartaniuk az úszóknak. Igazából Fábián Bettinában talán kifakult volna a 2024-es emlék, amikor infúziós kezelésre szorult az ötkarikás viadal utóhatásaként (még a beérkezés után belé diktált pálinka sem tudta semlegesíteni a bacikat), ám a világkupa-sorozat utolsó állomásán, Setúbalban ismét áldozatul esett a pályán benyelt szennyeződésnek (nemcsak ő, tucatnyi más női úszó is – a férfiaknál a dagály kitisztította az öblöt a rajt előtt), márpedig ez elegendő sokk volt ahhoz, hogy egyelőre ne kívánkozzon a Szajnába.

„Ha az első két nap után senkinek sem lesz baja, három kilométeren elindulok” – mondta ennek kapcsán; már csak azért lenne fontos, mert ott meg ő a címvédő.

Ami jó hír, hogy legjobbjaink nagyon várják már a rajtot, mindannyian tökéletes formában érzik magukat. A már idézett Rasovszky Kristóf – akit legutóbb pályája hajnalán láttunk ennyire karcsúnak, merthogy elképesztő átalakuláson ment át tavasszal – amondó: „Jól sikerült a felkészülés, remek állapotban vagyok, minden adott ahhoz, hogy elérjem azt az eredményt, amit szeretnék.”

Betlehem Dávid a világkupa-összetett megnyerésével „melegített” a kontinensviadalra, amelyen „a víz meleg, nincs akkora sodrása, úgyhogy gyors versenyre számítok, sok ember lesz majd elöl, akik a világkupákon a hideg, hullámos tengerben nemigen tudtak így úszni, itt lesz Rasó, a címvédő, én, a világkupa-bajnok, sok jó versenyző, sok jó ember, ebből csakis nagyon jó verseny kerekedhet ki, amit már nagyon várok”.

Kovács-Seres Hunornak nincsenek hasonlóan merész tervei, ugyanakkor második felnőttszezonjában reménykedik egy jobb helyezésben: „Annak meg örültem, hogy kipróbálhattam a pályát, mert én nem úsztam még a Szajnában, vagyis nem baj, hogyha érzékelem, milyen a sodrás, még ha nem is annyira erős.”

És van ám még egy címvédőnk: Mihályvári-Farkas Viktória – elvégre ő is elsőnek jött be 10 km-en tavaly májusban, Stari Gradban, és azóta már vk-viadalon is állt a dobogón, szóval, egyértelműen az esélyesek közé tartozik.

„Jól sikerült a felkészülés, úgy érzem: gyors vagyok, erős vagyok, magabiztos vagyok. Még sohasem versenyeztem folyóban, ez újdonság lesz, de próbáltunk azért gyakorolni rá” – mondta, márpedig ha ő így indul neki egy versenynek, abból jó dolgok szoktak kisülni.

Egy éve a magyar csapat tarolt az Európa-bajnokságon, hazahozta a pontverseny legjobbjának járó Team Trophyt, vagyis magasan van a léc, de a látottak és hallottak alapján nem féltjük azokat, akiknek ismét át kellene ugraniuk.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

AUGUSZTUS 4., KEDD

10 KM

10.00: férfiak (Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf)

14.30: nők (Mihályvári-Farkas Viktória)

AUGUSZTUS 5., SZERDA

5 KM

10.00: férfiak (Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf)

14.30: nők (Mihályvári-Farkas Viktória)

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK

3 KM-ES KIESÉSES VERSENY

9.00: férfiak (Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf)

11.15: nők (Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória), 11.15

AUGUSZTUS 8., SZOMBAT

10.00: csapatverseny