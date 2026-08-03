Keddi sporműsor: BL-, El-, Kl-selejtezők és vizes Eb

AUGUSZTUS 4., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

18.00: Mjällby (svéd)–Slovan (szlovák)

18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén)

19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Kairat Almati (kazah)

19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb)

20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Kauno Zalgiris (litván)

Nem bajnoki ág

20.00: Olympiakosz (görög)–NEC (holland)

20.00: Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)

20.00: Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

21.00: Larne (északír)–Iberia (grúz)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

Főág

18.00: Auda (litván)–Dinamo City (albán)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.00: Newport County (walesi)–AS Roma (olasz)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

NŐI TOUR DE FRANCE

15.45: 4. szakasz (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 16.30)

LENGYEL KÖRVERSENY

12.55: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

ALSÓHÁZI HELYOSZTÓ

12.00: Ausztria–Szlovákia (Tv: Sport1)

14.30: Svájc–Csehország (Tv: Sport1)

KÖZÉPDÖNTŐ

17.00: Izland–Portugália (Tv: Sport1)

19.30: Magyarország–Horvátország (Tv: Sport1)

U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

KÖZÉPDÖNTŐ

15.15: Magyarország–Kína (Tv: Duna World)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1115 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

8.00: női selejtező

PÓKER

WORLD SERIES

Szerda, 2.00: döntő, 2. nap, Las Vegas (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Montreal

16.00: 1. forduló. Benne: Fucsovics Márton–Moutet (francia) és Marozsán Fábián–Mocsizuki (japán)

WTA 1000-es torna, Toronto

16.00: 1. forduló

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Nyílt vízi úszás

10.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)

14.30: női 10 km (Mihályvári-Farkas Viktória) (Tv: M4 Sport)

Műugrás

12.30: női 3 m, selejtező (Kun Patrícia)

19.30: férfi szinkrontoronyugrás, 10 m, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)

21.15: női 3 m, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)

Műúszás

9.00: női egyéni, technikai program, DÖNTŐ

16.00: csapatverseny, technikai program, DÖNTŐ

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Időpontváltozások az NB I-ben a hőség miatt

8.00: Az UEFA bizalmatlansági harcot indít a FIFA elnöke ellen – a vonalban Dénes Ferenc sportközgazdász

9.00: A vonalban Marosán György. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége az U20-as Európa-bajnok kézilabda-válogatott két játékosa, Balogh Ádám és Gazsó Péter. A riporter: Nagy Dániel

13.30: Buli, vendég: Hiezl Réka Effi és Csollák Márkó. Műsorvezető: Virányi Zsolt

14.00: Fonák és tenyeres, Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.40: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Interjú Nagy Ádámmal, a Ferencváros labdarúgójával

15.30: Az FTC Európa-liga esélyeiről beszélgetünk

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Szegő Tibor, Bobory Balázs, Gergelics József

17.00: Beszámoló a vizes Eb-ről

17.30: A téma a női labdarúgás

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Vendégünk Hofer Bianka és Tölgyesi Flóra, a K–2 500 méteres pótválogató győztes egysége

19.00: Az NB I 2. fordulójának összefoglalója

19.30: Élsport a hőségben, fizikai határok és veszélyek

20.00: A vizes Eb eredményei és interjúk

20.30: A Ferencváros sajtótájékoztatója, Nagy Ádám-interjú

21.00: A hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág