Vb 2026: Ausztrália–Törökország

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 1–0

Vancouver, BC Place. Vezeti: Jesús Valenzuela (venezuelai)

AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano, O' Neill, Okon-Engstler, Bos – Irankunda, Metcalfe – M. Touré. Szövetségi kapitány: Tony Popovic

A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Irvine, Leckie, Mabil, Trewin, Vellupilay, Volpato, Yengi

TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek – Güler, Kökcü, Baris Yilmaz – Aktürkoglu. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

A kispadon: Bayindir, Günok (kapusok), Akaydin, Akgün, Ayhan, Elmali, Gül, Günok, Kabak, Kahveci, Müldür, Özcan, Söyöncü, Uzun, Yildiz

Gólszerző: Irankunda (27.)

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AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 18 Patrick Beach (Melbourne City), 12 Paul Izzo (Randers – Dánia), 1 Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)

Védők: 16 Aziz Behich (Melbourne City), 5 Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), 21 Cameron Burgess (Swansea City – Wales), 3 Alessandro Circati (Parma – Olaszország), 2 Milos Degenek (APOEL – Ciprus), 6 Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), 25 Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), 4 Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), 19 Harry Souttar (Leicester City – Anglia), 15 Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)

Középpályások: 14 Cameron Devlin (Hearts – Skócia), 22 Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), 7 Mathew Leckie (Melbourne City), 8 Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), 13 Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), 24 Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Támadók: 10 Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), 17 Nestory Irankunda (Watford – Anglia), 11 Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), 9 Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), 23 Nishan Velupillay (Melbourne Victory), 20 Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), 26 Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)

Szövetségi kapitány: Tony Popovic

A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 Ugurcan Cakir (Galatasaray), 1 Mert Günok (Fenerbahce)

Védők: 25 Samet Akaydin (Rizespor), 14 Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 Zeki Celik (AS Roma – Olaszország), 3 Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 13 Eren Elmali (Galatasaray), 15 Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), 20 Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), 18 Mert Müldür (Fenerbahce), 4 Caglar Söyüncü (Fenerbahce)

Középpályások: 22 Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 Orkun Kökcü (Besiktas), 5 Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 16 Ismail Yüksek (Fenerbahce)

Támadók: 19 Yunus Akgün (Galatasaray), 7 Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), 21 Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), 24 Oguz Aydin (Fenerbahce), 17 Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), 9 Deniz Gül (Porto – Portugália), 8 Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 26 Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Némertország), 11 Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)