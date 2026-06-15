Nemzeti Sportrádió

Félidőben 2–1-re vezet Svédország

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 05:07
Címkék
foci vb 2026 Svédország Tunézia
Foci vb 2026
3 órája

Yasin Ayari bombagóljaival keretbe foglalta Tunézia kiütését Svédország

A szünet előtt az afrikaiak még szépítettek, a svédek a második félidőben három gólt szerezve 5–1-re nyertek..

 

foci vb 2026 Svédország Tunézia
Legfrissebb hírek

Ayari két gyönyörű gólt lőtt, de Isak és Gyökeres is betalált – videó

Foci vb 2026
39 perce

Svédország 5–1-es Tunézia elleni győzelemmel nyitott a vb-n

Foci vb 2026
43 perce

„Azért jöttünk, hogy történelmet írjunk” – nyilatkozatok az Elefántcsontpart–Ecuador mérkőzésről

Foci vb 2026
1 órája

„Azért jöttünk, hogy történelmet írjunk” – az Ecuador ellen győztes gólt szerző Amad Diallo

Foci vb 2026
1 órája

A két legfiatalabb csapat csatáját az afrikaiak nyerték – statisztikák az Elefántcsontpart–Ecuador meccsről

Foci vb 2026
1 órája

Elkezdődött a Svédország–Tunézia mérkőzés

Foci vb 2026
2 órája

Diallo késői gólja keserű ecuadori jubileumot hozott – statisztikák

Foci vb 2026
2 órája

Curacao lakosai hatalmas ünnepet csaptak a történelmi gól után

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik