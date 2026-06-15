Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Félidőben 1–0-ra vezet Egyiptom
B. A. P.
0
Tetszik
2026.06.15. 22:06
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
Egyiptom
Belgium
ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Foci vb 2026
45 perce
Nem szerzett gólt a születésnapján Szalah, Egyiptom ikszelt a belgákkal
A belgák és az észak-afrikaiak összecsapásán a mérkőzés első felében Egyiptomnak, a végén Belgiumnak volt több lehetősége.
foci vb 2026
Egyiptom
Belgium
0 Komment
Legfrissebb hírek
Mindeközben a skótok is beszálltak a norvég hajóba
Foci vb 2026
2 perce
Vb 2026: Szaúd-Arábia–Uruguay
Foci vb 2026
9 perce
Mutatjuk a Szaúd-Arábia–Uruguay mérkőzés kezdőcsapatait
Foci vb 2026
42 perce
Nem szerzett gólt a születésnapján Szalah, Egyiptom ikszelt a belgákkal
Foci vb 2026
45 perce
Muslera a kapuban, Valverde a csapatkapitány – íme, a szaúdi–uruguayi meccs kezdőcsapatai!
Foci vb 2026
49 perce
Kétgólos döntetlennel záródott Belgium és Egyiptom összecsapása
Foci vb 2026
54 perce
Öt érdekesség Vozinháról, a zöld-foki-szigeteki hősről
Foci vb 2026
58 perce
Nagyszerű lövéssel szerzett vezetést Egyiptom, öngóllal egyenlítettek a belgák – videók
Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik