Nemzeti Sportrádió

„Felébresztjük a királyt!” – hajnalban a királyi palotáig vonultak a norvég szurkolók a vb-siker után

R. D. P.R. D. P.
2026.06.23. 15:43
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foci vb 2026 szurkolók norvég labdarúgó-válogatott

Egészen különleges ünneplésbe kezdtek a norvég válogatott szurkolói, miután csapatuk 3–2-re legyőzte Szenegált a világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában, és ezzel biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban.

The Norwegian fans marched up to The Royal Palace in the middle of the night, chanting, "We’re going to wake the King up!"
by u/No-Independent2522 in soccer

A mérkőzés helyi idő szerint hajnali négy óra körül ért véget, de ez sem tántorította el a drukkereket attól, hogy ellepjék Oslo utcáit. A leglelkesebbek a főváros főutcáján egészen a Királyi Palotáig vonultak, miközben azt skandálták: „Felébresztjük a királyt!”

foci vb 2026 szurkolók norvég labdarúgó-válogatott
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