„Felébresztjük a királyt!” – hajnalban a királyi palotáig vonultak a norvég szurkolók a második győztes meccs után

Egészen különleges ünneplésbe kezdtek a norvég válogatott szurkolói, miután csapatuk 3–2-re legyőzte Szenegált a világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában, és ezzel biztosította helyét az egyenes kieséses szakaszban.

A mérkőzés helyi idő szerint hajnali négy óra körül ért véget, de ez sem tántorította el a drukkereket attól, hogy ellepjék Oslo utcáit. A leglelkesebbek a főváros főutcáján egészen a Királyi Palotáig vonultak, miközben azt skandálták: „Felébresztjük a királyt!”