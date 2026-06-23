Vb 2026: az ivószünetekre panaszkodott Thomas Tuchel

Szerinte a félidőkénti egy-egy leállás megszakítja a meccsek menetét, és elveszi a „gyönyörű játék egyik sajátosságát.” A nemzetközi szövetség éppen a mostani vb-n vezette be a folyadékpótlási szüneteket annak ellenére, hogy a meccsek többségén nincs hőség, és elvileg nem lenne indokolt a leállás. Tuchel előtt is sokan kritizálták az új szabályt, mondván inkább a szervezőknek jelent plusz bevételt a reklámokból.

Az angolok szövetségi kapitánya azt hozzátette: elvileg élvezi, hogy információkat közölhet a játékosaival, de összességében negatív érzései vannak.

„Azt hiszem, ez sokkal jobban megszakítja és megváltoztatja egy futballmérkőzés jellegét, mint gondoltam” – mondta. „Korábban is voltak szükséges ívószünetek, amikor nagyon-nagyon meleg volt, de azok rövidebbek voltak.”

Szerinte, ha egy csapat lendületben van, és éppen akkor jön a félidő felénél a megállás, akkor nehéz az iramot fenntartani.