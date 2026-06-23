Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: az ivószünetekre panaszkodott Thomas Tuchel

2026.06.23. 14:32
Thomas Tuchel nincs kibékülve a kötelező ivószünetekkel... (Fotó: Getty Images)
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angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Thomas Tuchel ivószünet
Élesen bírálta az ívószünetek bevezetését Thomas Tuchel, a labdarúgó-világbajnokságon szereplő angol válogatott szövetségi kapitánya.

Szerinte a félidőkénti egy-egy leállás megszakítja a meccsek menetét, és elveszi a „gyönyörű játék egyik sajátosságát.” A nemzetközi szövetség éppen a mostani vb-n vezette be a folyadékpótlási szüneteket annak ellenére, hogy a meccsek többségén nincs hőség, és elvileg nem lenne indokolt a leállás. Tuchel előtt is sokan kritizálták az új szabályt, mondván inkább a szervezőknek jelent plusz bevételt a reklámokból.

Az angolok szövetségi kapitánya azt hozzátette: elvileg élvezi, hogy információkat közölhet a játékosaival, de összességében negatív érzései vannak.

„Azt hiszem, ez sokkal jobban megszakítja és megváltoztatja egy futballmérkőzés jellegét, mint gondoltam” – mondta. „Korábban is voltak szükséges ívószünetek, amikor nagyon-nagyon meleg volt, de azok rövidebbek voltak.”

Szerinte, ha egy csapat lendületben van, és éppen akkor jön a félidő felénél a megállás, akkor nehéz az iramot fenntartani.

Június 17., szerda, 22.00
Dallas, Dallas Stadion		Anglia–Horvátország4–2
Június 18., csütörtök, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Ghána–Panama1–0
Június 23., kedd, 22.00
Boston, Boston Stadion		Anglia–GhánaX–X
Június 24., szerda, 1.00
Toronto, Toronto Stadion		Panama–HorvátországX–X
Június 27., szombat, 23.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Panama–AngliaX–X
Június 27., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Horvátország–GhánaX–X
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angol labdarúgó-válogatott foci vb 2026 Thomas Tuchel ivószünet
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