Michael Oliver ismét európai rangadót kapott

A FIFA a csoportmeccsek alatt kiemelten figyelt a földrészsemlegességre, vagyis a résztvevő csapatoktól eltérő kontinensről érkező játékvezetőket küldött a mérkőzésekre.

Kivételt ez alól az európai csapatok egymás elleni mérkőzése jelentett, Clément Turpin így kaphatta meg az Anglia–Horvátországot, míg Michael Oliver a Hollandia–Svédországot.

Az angol játékvezető most ismét összeurópai rangadót kapott, az I-csoportban az övé lett Norvégia–Franciaország mérkőzés. A csoport másik meccsét, a Szenegál–Irakot is angol bíró, Anthony Taylor vezeti.

A G-csoportban Szymon Marciniak az Egyiptom–Irán összecsapást kapta, az előző vb-döntő játékvezetője sok kritikát kapott mert nem állította ki Lionel Messit az algériaiak elleni meccsen. Az Új-Zéland–Belgium mérkőzésen a jordániai Adam Mahadmeh fújja a sípot.

A H-csoportban az Eb-döntőt vezető Francois Letexier a Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia mérkőzésen működik közre, az Uruguay–Spanyolország csoportmeccset pedig az amerikai Ismael Elfath kapta.