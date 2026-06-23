Nemzeti Sportrádió

Michael Oliver ismét európai rangadót kapott

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.06.23. 17:10
Michael Oliver másodszor vezet a vb-n (Fotó: Getty Images)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kihirdette a pénteki világbajnoki csoportmeccsek játékvezetői küldéseit.

A FIFA a csoportmeccsek alatt kiemelten figyelt a földrészsemlegességre, vagyis a résztvevő csapatoktól eltérő kontinensről érkező játékvezetőket küldött a mérkőzésekre.

Kivételt ez alól az európai csapatok egymás elleni mérkőzése jelentett, Clément Turpin így kaphatta meg az Anglia–Horvátországot, míg Michael Oliver a Hollandia–Svédországot.

Az angol játékvezető most ismét összeurópai rangadót kapott, az I-csoportban az övé lett Norvégia–Franciaország mérkőzés. A csoport másik meccsét, a Szenegál–Irakot is angol bíró, Anthony Taylor vezeti.

A G-csoportban Szymon Marciniak az Egyiptom–Irán összecsapást kapta, az előző vb-döntő játékvezetője sok kritikát kapott mert nem állította ki Lionel Messit az algériaiak elleni meccsen. Az Új-Zéland–Belgium mérkőzésen a jordániai Adam Mahadmeh fújja a sípot.

A H-csoportban az Eb-döntőt vezető Francois Letexier a Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia mérkőzésen működik közre, az Uruguay–Spanyolország csoportmeccset pedig az amerikai Ismael Elfath kapta.

 

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