Négy aranyérmet nyertek a magyarok a rúdsport Eb-n

A Magyar Levegősportok Szövetségének tájékoztatása szerint a magyar küldöttség összesen 12 éremmel zárta a lengyelországi kontinensviadalt, aranyéremből négyet, ezüstből hármat, bronzból ötöt szereztek hazánk képviselői.

Egyéniben Dancz Boglárka, párosban pedig Balogh Luca Panna és Szántó Kira Amira, Wágner Kála és Balogh Lilla, valamint Ódor Viktória és Szűcs Viktória nyert Európa-bajnoki címet. A küldöttség emellett három ezüst- és öt bronzérmet szerzett.

A rúdsport és a légtorna tavaly még közös világbajnokság keretében szerepelt Budaörsön, a sportágak fejlődése és a folyamatosan bővülő nemzetközi mezőny miatt azonban idén már külön Európa-bajnokságokat rendeznek.

A következő kiemelt esemény a budaörsi légtorna Eb lesz, amelyre 23 országból több mint 500 versenyző érkezik. A tavalyi világbajnokság után ismét Magyarország rendezheti meg a sportág egyik legrangosabb nemzetközi viadalát.

„A tavalyi világbajnokság sikere után különösen nagy megtiszteltetés, hogy egy évvel később már Európa-bajnokságnak adhat otthont Budaörs. Ez azt mutatja, hogy Magyarország a sportág egyik meghatározó rendezőjévé vált, és a nemzetközi szövetség is bízik a magyar szervezők munkájában” – mondta az MTI-nek Simkó Georgina, a Magyar Levegősportok Szövetségének elnökhelyettese.

Hozzátette: a magyar légtornasport az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül.

„A magyar élmezőny ma már teljes mértékben felveszi a versenyt Európa legjobbjaival. Erős utánpótlásunk van, több olyan versenyzővel, aki rendszeresen dobogós helyezést ér el nemzetközi versenyeken, ezért hazai pályán is több kategóriában reménykedhetünk jó eredményekben” – fogalmazott.

Simkó Georgina kiemelte, hogy a hazai rendezés egyszerre jelent előnyt és plusz motivációt a sportolóknak.

„Óriási élmény, amikor a versenyzők a családjuk, barátaik és klubtársaik előtt mutathatják be a gyakorlataikat. A hazai közönség támogatása rengeteget jelenthet, különösen egy ilyen rangos eseményen” – tette hozzá.

A jövő szerdától vasárnapig sorra kerülő budaörsi légtorna Európa-bajnokságon – a Városi Uszoda Sportcsarnok és Strandon – három szakágban, a hoop, a silk és a hammock versenyszámaiban avatnak kontinensbajnokokat.