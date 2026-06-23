A Puskás Akadémia középpályása a Csíkszeredánál folytatja – hivatalos

A 24 esztendős támadó kölcsönben szerepel majd a következő idényben.

„Magyar Zsolt idén januárban két és fél év után tért vissza a Puskáshoz az Aqvital FC Csákvártól, és az elmúlt idény második felében 12 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, amelyeken egy találatot, valamint két gólpasszt könyvelhetett el. A 24 esztendős támadó középpályás a következő évadban az FK Csíkszeredánál folytatja pályafutását, a kölcsönszerződés egy évre szól” – írta közleményében a Puskás Akadémia.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló FC)

Kiszemeltek: ?

Távozók: Kerezsi Zalán (MTK, kölcsön után végleg), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (Csíkszereda – Románia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Markgráf Ákos (Újpest FC)