Nemzeti Sportrádió

A Puskás Akadémia középpályása a Csíkszeredánál folytatja – hivatalos

R. P.R. P.
2026.06.23. 15:37
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Magyar Zsolt (Fotó: Török Attila)
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Puskás Akadémia Csíkszereda Magyar Zsolt
A labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia a hivatalos honlapján bejelentette, hogy kölcsönadja Magyar Zsoltot a Csíkszeredának.

A 24 esztendős támadó kölcsönben szerepel majd a következő idényben.

„Magyar Zsolt idén januárban két és fél év után tért vissza a Puskáshoz az Aqvital FC Csákvártól, és az elmúlt idény második felében 12 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, amelyeken egy találatot, valamint két gólpasszt könyvelhetett el. A 24 esztendős támadó középpályás a következő évadban az FK Csíkszeredánál folytatja pályafutását, a kölcsönszerződés egy évre szól”írta közleményében a Puskás Akadémia.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló FC)
Kiszemeltek: ?
Távozók: Kerezsi Zalán (MTK, kölcsön után végleg), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönből visszatérhet klubjához: 
Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (Csíkszereda – Románia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Markgráf Ákos (Újpest FC)

 

Puskás Akadémia Csíkszereda Magyar Zsolt
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