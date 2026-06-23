Zlatan Ibrahimovic szerint abszolút eldőlt a GOAT-kérdés

„Szerintem ezen már nincs mit vitatkozni. Amikor valaki minden idők legeredményesebb gólszerzője lesz a világbajnokságok történetében, meg is nyeri a tornát, több generáción át meghatározó teljesítményt nyújt, és harmincnyolc évesen is ilyen szinten futballozik, akkor mi kell még?”

„Éveken át hasonlítgattuk Messit mindenkihez, de még a korábbi korszakok legnagyobbjai sem tudják felvenni a versenyt az életművével. Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff vagy bárki más, akit csak említeni akarunk, mind zseniálisak voltak, de Messi statisztikái, hosszú pályafutása és a megnyert trófeái olyan kategóriába emelik, amelyben egyedül áll.”

„Két meccsen öt gól. Nekem két világbajnokság alatt összesen nulla gólom volt. Örülök neki, és remélem, így folytatja. Néhány nap múlva lesz a születésnapja, úgyhogy hadd élvezze ki, mert mi is élvezzük, hogy láthatjuk játszani. Egyszerűen elképesztő, tényleg elképesztő, erre nincsenek szavak.”