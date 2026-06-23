Nemzeti Sportrádió

Zlatan Ibrahimovic szerint abszolút eldőlt a GOAT-kérdés

R. D. P.R. D. P.
2026.06.23. 13:27
Címkék
Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi foci vb 2026

„Szerintem ezen már nincs mit vitatkozni. Amikor valaki minden idők legeredményesebb gólszerzője lesz a világbajnokságok történetében, meg is nyeri a tornát, több generáción át meghatározó teljesítményt nyújt, és harmincnyolc évesen is ilyen szinten futballozik, akkor mi kell még?”

„Éveken át hasonlítgattuk Messit mindenkihez, de még a korábbi korszakok legnagyobbjai sem tudják felvenni a versenyt az életművével. Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff vagy bárki más, akit csak említeni akarunk, mind zseniálisak voltak, de Messi statisztikái, hosszú pályafutása és a megnyert trófeái olyan kategóriába emelik, amelyben egyedül áll.”

„Két meccsen öt gól. Nekem két világbajnokság alatt összesen nulla gólom volt. Örülök neki, és remélem, így folytatja. Néhány nap múlva lesz a születésnapja, úgyhogy hadd élvezze ki, mert mi is élvezzük, hogy láthatjuk játszani. Egyszerűen elképesztő, tényleg elképesztő, erre nincsenek szavak.”

 

Zlatan Ibrahimovic Lionel Messi foci vb 2026
Legfrissebb hírek

Vb 2026: az egekbe szöktek a jegyárak a lehetséges Messi–Ronaldo negyeddöntőre

Foci vb 2026
36 perce

Cristiano Ronaldo a kispadra kerülhet – Kolumbiánál a sztárok mutatnak példát

Foci vb 2026
1 órája

„Nincsenek már szavak” – az argentin sajtó Messit ünnepli a rekorddöntés után

Foci vb 2026
1 órája

A norvég kapitányé a vb egyik, ha nem a legromantikusabb pillanata

Foci vb 2026
2 órája

Az Oasis slágere lett az angol válogatott vb-himnusza

Foci vb 2026
2 órája

Csinos szurkolók: népszerűek a kolumbiai hölgyek

Foci vb 2026
3 órája

Megkövette Jérémy Dokut munkatársa érzéketlensége miatt a L'Équipe

Foci vb 2026
3 órája

Vb 2026: bocsánatot kért Dokutől a L'Équipe

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik