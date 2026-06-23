Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: halálos áldozat a jordániai tolongásban

2026.06.23. 14:48
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Jordán szurkolók a meccs napján (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 gyász Jordánia
Egy ember meghalt egy közösségi meccsnézés során Jordániában, amikor az ország labdarúgó-válogatottja 2–1-re kikapott Algériától az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon.

Az ázsiai ország belügyminisztériumának keddi tájékoztatása szerint Amman központjában tolongás tört ki a több ezres tömegben, és egy férfit válságos állapotban szállítottak kórházba, majd ott elhunyt. További nyolc személyt súlyos sérülésekkel vittek el a mentők.

A két vereséggel már biztosan búcsúzó jordánok a J-csoport utolsó, harmadik fordulójában a már továbbjutott és címvédő argentinokkal csapnak össze vasárnap Dallasban.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–2 (1–0)
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 371 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén) 
JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, Al-Arab, Abu Dahab (Obaid, 90+1.) – Haddad, Al-Rasdan, Al-Rababdeh, Abu Taha (Abu Hasis, 84.) – Al-Mardi (O. al-Fahuri, 76.), Olvan (Abu Zrajk, 90+1.) – Tamari (Azaizeh, 84.). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami
ALGÉRIA: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri (Hadzsam, 85.) – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez (Hadzs Mussza, 76.), Guiri (Belaid, 85.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic
Gólszerző: Al-Rasdan (36.), ill. Benbuali (69.), Guiri (82.)

J-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Argentína

2

2

5–0

+5 

6   

2. Ausztria

2

1

1

3–3

3   

3. Algéria

2

1

1

2–4

–2 

3   

4. Jordánia

2

2

2–5

–3 

0   

 

 

foci vb 2026 gyász Jordánia
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