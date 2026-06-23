Vb 2026: halálos áldozat a jordániai tolongásban

Az ázsiai ország belügyminisztériumának keddi tájékoztatása szerint Amman központjában tolongás tört ki a több ezres tömegben, és egy férfit válságos állapotban szállítottak kórházba, majd ott elhunyt. További nyolc személyt súlyos sérülésekkel vittek el a mentők.
A két vereséggel már biztosan búcsúzó jordánok a J-csoport utolsó, harmadik fordulójában a már továbbjutott és címvédő argentinokkal csapnak össze vasárnap Dallasban.
LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
J-CSOPORT
JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–2 (1–0)
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 371 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)
JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, Al-Arab, Abu Dahab (Obaid, 90+1.) – Haddad, Al-Rasdan, Al-Rababdeh, Abu Taha (Abu Hasis, 84.) – Al-Mardi (O. al-Fahuri, 76.), Olvan (Abu Zrajk, 90+1.) – Tamari (Azaizeh, 84.). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami
ALGÉRIA: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri (Hadzsam, 85.) – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez (Hadzs Mussza, 76.), Guiri (Belaid, 85.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic
Gólszerző: Al-Rasdan (36.), ill. Benbuali (69.), Guiri (82.)
|J-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Argentína
2
2
–
–
5–0
+5
6
|2. Ausztria
2
1
–
1
3–3
0
3
|3. Algéria
2
1
–
1
2–4
–2
3
|4. Jordánia
2
–
–
2
2–5
–3
0