Vb 2026: halálos áldozat a jordániai tolongásban

Az ázsiai ország belügyminisztériumának keddi tájékoztatása szerint Amman központjában tolongás tört ki a több ezres tömegben, és egy férfit válságos állapotban szállítottak kórházba, majd ott elhunyt. További nyolc személyt súlyos sérülésekkel vittek el a mentők.

A két vereséggel már biztosan búcsúzó jordánok a J-csoport utolsó, harmadik fordulójában a már továbbjutott és címvédő argentinokkal csapnak össze vasárnap Dallasban.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

J-CSOPORT

JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–2 (1–0)

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion, 68 371 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)

JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, Al-Arab, Abu Dahab (Obaid, 90+1.) – Haddad, Al-Rasdan, Al-Rababdeh, Abu Taha (Abu Hasis, 84.) – Al-Mardi (O. al-Fahuri, 76.), Olvan (Abu Zrajk, 90+1.) – Tamari (Azaizeh, 84.). Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami

ALGÉRIA: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri (Hadzsam, 85.) – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez (Hadzs Mussza, 76.), Guiri (Belaid, 85.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic

Gólszerző: Al-Rasdan (36.), ill. Benbuali (69.), Guiri (82.)