Fábián Bettina: Elegünk van abból, hogy újra és újra kockára kell tennünk az egészségünket

„Néhány órával azután, hogy hazaértem egy World Aquatics-világkupáról, annyira rosszul lettem, hogy kórházba kellett vinni, ahol hét órán keresztül infúziós kezelésre szorultam. A párizsi olimpia óta, amikor a Szajnában versenyezem, nem voltam ennyire rosszul.”

„És ez nem csak rólam szól. Nem először fordul elő, hogy sportolók kórházba kerülnek egy ezen a helyszínen megrendezett verseny után. A World Aquatics rendezi ezeket a versenyeket, és felelősséggel tartozik a biztonságunkért, mégis úgy tűnik, hogy a vízminőség kérdését továbbra másodlagos szempontként kezelik. Elegünk van abból, hogy újra és újra kockára kell tennünk az egészségünket. Az egészségünk nem vicc. NEM MELLÉKES RÉSZLET, ÉS NEM KELLENE ÚJRA ÉS ÚJRA ELMONDANUNK EZT.”

„A sportunkat nem botrányokkal kellene láthatóbbá tenni.”

„A párizsi olimpia után őszintén azt hittem, hogy a sportágunk tanult abból, ami ott történt. Ennek ellenére az European Aquatics úgy döntött, hogy az idei Európa-bajnokság nyílt vízi versenyeit a Szajnában rendezi meg. Az ott szerzett tapasztalataim, az átélt fertőzés és a mostani történtek után én nem vagyok hajlandó még egyszer kockára tenni az egészségemet. Nem fogok a Szajnában versenyezni.”