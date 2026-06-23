Vb 2026: az egekbe szöktek a jegyárak a lehetséges Messi–Ronaldo negyeddöntőre

Ehhez az kell, hogy mindkét gárda csoportelsőként kerüljön a 32 közé – a dél-amerikaiak már „megfelelnek” ennek a kritériumnak –, illetve jussanak be a legjobb nyolc közé.

Ebben az esetben a sportág elmúlt két évtizedének két legmeghatározóbb alakja, a nyolcszoros aranylabdás Messi és az ötszörös győztes Ronaldo pályafutása során először, és vélhetően utoljára világbajnokságon is szembe kerülne egymással Kansas Cityben.

Ennek megfelelően már megindultak felfelé a jegyárak a találkozóra – amely az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő torna 100. meccse lesz –, a másodlagos piacon jelenleg a legolcsóbb elérhető belépő körülbelül 4000 dollárba (1.25 millió forint) kerül, de van olyan hely is, amiért 14 000 dollárt (4.35 millió forint) kell fizetni.