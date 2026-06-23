Mourinhónak nem kell a marokkói szupertehetség, az argentin világbajnokra fáj a foga – sajtóhír

Hónapok óta rajta tartja a szemét Ajjub Buaddin, marokkói válogatott csiszolatlan gyémántján a Real Madrid brazil vezető játékosmegfigyelője, Juni Calafat, úgy tűnik, José Mourinho a tizennyolc éves szupertehetségnél tapasztaltabb futballistát szeretne igazolni a középpályára – írja a „királyi gárdához” közel álló madridi székhelyű sportlap, a Diário As.

A portál értesülése szerint Mourinho kiszemeltje nem más, mint a Chelsea huszonöt éves világbajnok szupersztárja, Enzo Fernández, akiről azt állítják: hajlana is a váltásra. „Szeretnék Spanyolországban élni, és nagyon tetszik Madrid, amely Buenos Airesre emlékeztet” – idézi az argentin egyik közelmúltbeli YouTube-interjúját az As.

Az üzletet ugyanakkor nehezíti, hogy a klubvilágbajnoki címvédő „kékek” most adták el 50 millió euróért épp a Realnak a spanyol válogatott balbekket, Marc Cucurellát, így jelenleg nem nyomasztja őket égető értékesítési kényszer. Tekintve, hogy a londoniak 2022 nyarán 118 millió euróért szerezték meg Fernándezt, akit 2032-ig szóló szerződés köt a klubhoz, Florentino Pérezéknek igencsak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha ki akarják vásárolni a középpályást.

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi