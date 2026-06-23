Nemzeti Sportrádió

Gyász: tragikus hirtelenséggel elhunyt a birkózó Németh Zsanett

R. P.R. P.
2026.06.23. 16:31
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Németh Zsanett 1994–2026 (Fotó: arenasport.bg)
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gyász Németh Zsanett birkózás
Tragikus hirtelenséggel kedden Szófiában elhunyt Németh Zsanett Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. A hírt a Bolgár Birkózószövetségtől érkező forrás megerősítette a magyar társszövetségnek, illetve beszámolt róla a bolgár dnes.bg és az Arena Sport is. A sportolónő 32 éves volt.

 

A bolgár dnes.bg úgy értesült, hogy Németh Zsanett a szófiai lakhelyén a 11. emeletéről zuhant a mélybe. 

Németh 2017-ben az újvidéki Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt, 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken. Az Arena Sport értesülése szerint az utóbbi időben depresszióban szenvedett és pszichológushoz is járt.

A Nemzeti Sport úgy tudja, napok óta érezni lehetett Németh Zsanetten, hogy lelki problémái vannak. A hazaköltözéséről már szó volt, egykori klubjában, az UTE-ban szívesen fogadták volna vissza, s ha minden igaz, már a hazai szövetséggel, az MBSZ-szel is felvették a kapcsolatot a visszatérés ügyében. 

 

gyász Németh Zsanett birkózás
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