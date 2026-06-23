Gyász: tragikus hirtelenséggel elhunyt a birkózó Németh Zsanett

A bolgár dnes.bg úgy értesült, hogy Németh Zsanett a szófiai lakhelyén a 11. emeletéről zuhant a mélybe.

Németh 2017-ben az újvidéki Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett, a 2019-es bukaresti kontinensbajnokságon bronzérmes volt, 2023-ban bejelentette, hogy Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken. Az Arena Sport értesülése szerint az utóbbi időben depresszióban szenvedett és pszichológushoz is járt.

A Nemzeti Sport úgy tudja, napok óta érezni lehetett Németh Zsanetten, hogy lelki problémái vannak. A hazaköltözéséről már szó volt, egykori klubjában, az UTE-ban szívesen fogadták volna vissza, s ha minden igaz, már a hazai szövetséggel, az MBSZ-szel is felvették a kapcsolatot a visszatérés ügyében.