Nemzeti Sportrádió

40 év, 40 kép – KS-ajánló az F1 Magyar Nagydíj 40 éve fotókiállítás a Millennárison

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
2026.06.23. 14:52
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Balról: Faluvégi Péter, Baumgartner Zsolt, Ariane Frank-Meulenbelt, Bojtor Máté és Gyulay Zsolt (Fotók: Dömötör Csaba)
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F1 Magyar Nagydíj Hungaroring Képes Sport
Negyven évvel ezelőtt, 1986 júniusában a Drapál János-emlékversennyel avatták fel a Hungaroringet. Az F1-es pálya vezetősége különleges szabadtéri fotókiállítással tiszteleg a jubileum előtt.

A Formula–1-es versenyzők jó része azt hitte, viccelnek velük, amikor felvetették nekik, hogy 1986-ban a vasfüggöny mögötti, szocialista berendezkedésű Magyarországon is nagydíjat rendeznek, ám az illetékesek nagyon is komolyan gondolták a projektet. Mihelyst megtörtént a végső megállapodás, kezdetét vette a megfeszített munka a mogyoródi dombok között, és negyven évvel ezelőtt már meg is nyitotta kapuit a Hungaroring.

Az első F1-es futam előtti főpróbát június derekán tartották a Drapál János-emlékversennyel, az ikonikussá váló pálya kalandos története pedig azóta is töretlenül íródik. A fénypontokat, a fontos mérföldköveket és a meghatározó személyiségeket természetesen számos fotó őrzi – ezekből állítanak ki most stílszerűen negyvenet a budapesti Millenárison a Széllkapu Parkban.

Baumgartner Zsolt Eddie Jordannel – az első magyar F1-pilóta 2002-ben bemutatózott, 2003-ban versenyzett a Ringen

A kiállítás megnyitóján részt vett többek között hazánk eddigi egyetlen F1-es versenyzője, Baumgartner Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt, a társaság nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, Ariane Frank-Meulenbelt, valamint Faluvégi Péter versenyigazgató is. Utóbbi még sportbíróként kezdte, és mind a negyven nagydíjon dolgozott különböző beosztásokban: „Szokol rádión hallgattuk a rádiós közvetítést a bírói posztokon, abból tudtuk, hogy áll a verseny, a bukótérben még nem gumifal volt, hanem szalmabála – szóval igen, tényleg nagyot fordult azóta a világ, de a visszajelzések is azt mutatják, és én magam is úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk.”  

Gyulay Zsolt büszke rá, hogy négy évtized alatt a Hungaroring nemzetközileg is meghatározó versenypályává és vállalattá nőtte ki magát, a cél pedig a folyamatos fejlődés: „Tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját, az olyan programoknak köszönhetően, mint ez a kiállítás, és nem állunk meg, folytatni szeretnénk, hiszen így tudjuk megmutatni a szurkolóknak, mit tud a Hungaroring. Városszerte egyébként lesznek még további programjaink, sőt, díszvendégeket is várunk az idei futamra.” 

A különleges szabadtéri fotókiállítás július 28-ig, vagyis a Magyar Nagydíj utáni keddig látogatható.

HUNGARORING 40  
Szabadtéri fotókiállítás
HELYSZÍN: Budapest, Millenáris, Széllkapu Park
IDŐPONT: 2026. június 15.–július 28.

A Formula–1 mellett a kamion Európa-bajnokság futamairól is láthatunk fotókat
1992: Nigel Mansell a vb-címet, Ayrton Senna a nagydíjat nyerte meg
Időutazás az egymás után sorjázó tárlókkal az 1986-os kezdetektől
Mintha tegnap lett volna… Kesjár Csaba 1987-ben, első magyarként tesztelhetett F1-es autóval, a Zakspeed csapat kocsijával 
A hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző, Kiss Norbert Mogyoródon is sikeres volt

 

Ameddig a szem ellát sorakoznak a múlt és a közelmúlt emlékei a Millenárison

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 20-i lapszámában jelent meg.)

 

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