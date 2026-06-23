40 év, 40 kép – KS-ajánló az F1 Magyar Nagydíj 40 éve fotókiállítás a Millennárison

A Formula–1-es versenyzők jó része azt hitte, viccelnek velük, amikor felvetették nekik, hogy 1986-ban a vasfüggöny mögötti, szocialista berendezkedésű Magyarországon is nagydíjat rendeznek, ám az illetékesek nagyon is komolyan gondolták a projektet. Mihelyst megtörtént a végső megállapodás, kezdetét vette a megfeszített munka a mogyoródi dombok között, és negyven évvel ezelőtt már meg is nyitotta kapuit a Hungaroring.

Az első F1-es futam előtti főpróbát június derekán tartották a Drapál János-emlékversennyel, az ikonikussá váló pálya kalandos története pedig azóta is töretlenül íródik. A fénypontokat, a fontos mérföldköveket és a meghatározó személyiségeket természetesen számos fotó őrzi – ezekből állítanak ki most stílszerűen negyvenet a budapesti Millenárison a Széllkapu Parkban.

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A kiállítás megnyitóján részt vett többek között hazánk eddigi egyetlen F1-es versenyzője, Baumgartner Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, Gyulay Zsolt, a társaság nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, Ariane Frank-Meulenbelt, valamint Faluvégi Péter versenyigazgató is. Utóbbi még sportbíróként kezdte, és mind a negyven nagydíjon dolgozott különböző beosztásokban: „Szokol rádión hallgattuk a rádiós közvetítést a bírói posztokon, abból tudtuk, hogy áll a verseny, a bukótérben még nem gumifal volt, hanem szalmabála – szóval igen, tényleg nagyot fordult azóta a világ, de a visszajelzések is azt mutatják, és én magam is úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk.”

Gyulay Zsolt büszke rá, hogy négy évtized alatt a Hungaroring nemzetközileg is meghatározó versenypályává és vállalattá nőtte ki magát, a cél pedig a folyamatos fejlődés: „Tavaly elnyertük a legjobb szurkolói élmény díját, az olyan programoknak köszönhetően, mint ez a kiállítás, és nem állunk meg, folytatni szeretnénk, hiszen így tudjuk megmutatni a szurkolóknak, mit tud a Hungaroring. Városszerte egyébként lesznek még további programjaink, sőt, díszvendégeket is várunk az idei futamra.”

A különleges szabadtéri fotókiállítás július 28-ig, vagyis a Magyar Nagydíj utáni keddig látogatható.

HUNGARORING 40

Szabadtéri fotókiállítás

HELYSZÍN: Budapest, Millenáris, Széllkapu Park

IDŐPONT: 2026. június 15.–július 28.

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(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. június 20-i lapszámában jelent meg.)