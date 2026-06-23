Vas Blanka nem indul a mezőnyversenyben az országúti kerékpáros ob-n

„Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy terveztem. Egészségügyi okok miatt le kellett állnom az edzéssel. Sajnos a hétvégi bajnokságon sem tudok rajthoz állni. Most a regeneráció az első. Sok sikert mindenkinek Pannonhalmán!” – írta kedden közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.

Vas Blanka 2020 óta nem talált legyőzőre az ob mezőnyversenyén és ezúttal is a legnagyobb esélyes lett volna az előzetes várakozások alapján.