Nemzeti Sportrádió

Vas Blanka nem indul a mezőnyversenyben az országúti kerékpáros ob-n

2026.06.23. 15:40
Vas Blanka (Fotó: Getty Images)
Címkék
Vas Blanka országúti kerékpár ob országúti kerékpár
A címvédő Vas Blanka nem áll rajthoz vasárnap a kerékpárosok országúti bajnokságának mezőnyversenyében, Pannonhalmán.

„Az elmúlt hónap nem úgy alakult, ahogy terveztem. Egészségügyi okok miatt le kellett állnom az edzéssel. Sajnos a hétvégi bajnokságon sem tudok rajthoz állni. Most a regeneráció az első. Sok sikert mindenkinek Pannonhalmán!” – írta kedden közösségi oldalán az olimpiai negyedik helyezett bringás.

Vas Blanka 2020 óta nem talált legyőzőre az ob mezőnyversenyén és ezúttal is a legnagyobb esélyes lett volna az előzetes várakozások alapján.

 

Vas Blanka országúti kerékpár ob országúti kerékpár
Legfrissebb hírek

Los Angeles 2028: a legendás Griffith Obszervatóriumnál lesz a kerékpáros versenyek befutója

Kerékpár
2026.06.11. 15:24

Szombaton rajtol a női Giro d'Italia – Zsankó Petra idén is indul

Kerékpár
2026.05.30. 10:35

Edzés közben egy már elütött őz miatt bukott a magyar időfutambajnok kerékpáros

Kerékpár
2026.05.28. 21:34

Vingegaard öt szakasszal a vége előtt lényegében eldöntötte a Girót

Kerékpár
2026.05.26. 17:35

Két év múlva Reimsből rajtol a Tour de France mezőnye

Kerékpár
2026.05.18. 19:47

Potenzai őrület: hihetetlen fordulatok után nyert Arrieta, Eulálióé a rózsaszín trikó a Girón

Kerékpár
2026.05.13. 18:09

Tour de Hongrie: Tim Merlier hozta a papírformát, ő nyerte meg az első szakaszt

Kerékpár
2026.05.13. 16:51

Vingegaard először lesz ott a Giro d’Italián, amely pénteken Bulgáriában rajtol

Képes Sport
2026.05.06. 14:33
Ezek is érdekelhetik