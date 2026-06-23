A Pécs és a BEAC női kosárlabdacsapata sem vállalta a nemzetközi kuparészvételt

A bajnoki címvédő NKA Universitas Pécs és az ELTE BEAC Újbuda sem indul a női nemzetközi kosárlabdakupákban a 2026–27-esw évadban. A hírt a pécsi klub honlapján jelentette be, a fővárosi egyesület pedig a közösségi oldalán posztolta.

A bajnokságban aranyérmes, a Magyar Kupában bronzérmes pécsiek az Euroligában jutottak részvételi joghoz, de ahogyan arról Gőbl Gábor ügyvezető írásban tájékoztatta a magyar szövetséget, valamint a nyilvánosságot, ezt nem vállalták. Közleményükben kiemelték: az elmúlt hónapokban is mindent megtettek annak érdekében, hogy megteremtsék a nemzetközi szerepléshez szükséges pénzügyi feltételeket, azonban hiába zajlott ez irányban több vonalon egyeztetés, amelyek között akadt biztató is, végül „a rendelkezésre álló, megkeresett cégek a pangó gazdasági kilátásaik és az ebből is fakadó lehetőségeik okán nem vállaltak szponzorációs szerződéskötéseket”. Gőbl Gábor úgy fogalmazott: addig tudnak nyújtózkodni, ameddig a takaró ér, és a „pénzügyi kötelezettségvállalások tekintetében felelős döntést” kellett meghozniuk.

A fővárosi klub a bajnoki ötödik helyezésével az Európa-kupában indulhatott volna, ám a pécsiekhez hasonló indok miatt ezt végül nem vállalta. Az ELTE BEAC Újbuda közleményében úgy fogalmazott: „a közelmúltban tett erőfeszítések ellenére sem sikerült olyan biztos anyagi hátteret kialakítani a csapat számára, amely lehetővé tette volna a nemzetközi porondra való kilépést”.