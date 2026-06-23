Bondár feladta, Udvardy jutott tovább a magyar teniszcsatából Eastbourne-ben

A WTA Touron ritkán látható párharcra került sor a dél-angliai üdülővárosban, mivel két magyar csapott össze az eastbourne-i gyepen, ráadásul a világranglistás helyezésük alapján a női mezőny két legjobb magyarja. Jelenleg mindössze négy pozíció választja el őket egymástól, a 27 éves Udvardy Panna a 71., a két esztendővel idősebb Bondár Anna a 75. a rangsorban.

A Billie Jean King-kupa-válogatott oszlopos tagjai számtalan közös edzés mellett eddig mindössze kétszer találkoztak hivatalos WTA-meccsen: 2021-ben Hágában Udvardy, 2022-ben – szintén salakon – Palermóban pedig Bondár bizonyult jobbnak.

A harmadik csatájuk szoros küzdelmet hozott, az első szettben mindkét játékos hozta az adogatójátékait, a rövidítésben pedig Udvardy volt a jobb. A folytatásban sem láthatott egyetlen bréket sem a közönség, aztán Udvardy 3:2-es vezetésénél Bondár jelezte, hogy nem tudja folytatni a meccset, így 1 óra 22 perc játék után előbbi teniszező készülhet a nyolcaddöntőre.

A 16 között a harmadik helyen kiemelt lett Jelena Ostapenko (35.) vár Udvardyra.

WTA 250-ES TORNA, EASTBOURNE (283 000 dollár, fű)

Udvardy Panna–Bondár Anna 7:6 (7–4), 3:2-nél Bondár feladta