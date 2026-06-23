Kubatov Gábor: Ha a Fradinak ez lenne az érdeke, hátrébb tudnék lépni

A labdarúgók mellett a sikeres szakosztályok közé tartozik a férfi és női vízilabda és a női kézilabda is, Kubatov szerint ezeknek a költségvetésével nincs gond.

„Én csodálkoznék, ha az új kormányzatnak az lenne az elképzelése, hogy nem kell az a nemzeti büszkeség, amit a Ferencváros vízilabdacsapata behoz, nem kell az a nemzeti büszkeség, amit a női kézilabdacsapat be tud hozni, aminek egyébként egy jelentős része a magyar kézilabda-válogatottnak is a gerince.”

A cikkben szóba került a Népligetbe tervezett Fradiváros, amely milliárdos támogatású projekt volt, de amely nem valósult meg. Ugyanakkor Kubatov Gábor az okok mellett hangsúlyozza, hogy minden forinttal el tudnak számolni.

„A Fradivárosról csak annyit, hogy az egy kiváló projekt volt, talán a legnagyobb fájdalom, hogy azt nem hajthattuk végre. Egy nagyon komoly előkészítő munka volt, évekig tárgyaltunk a szakosztályokkal, mire van szükségük, racionális tervet készítettünk egy nagyon komoly tervezőirodával, nagyon komoly jogászokkal, nagyon komoly fővárosi egyeztetésekkel. Gyakorlatilag háromhavi munka kellene, hogy a kiviteli terveket meg lehessen csinálni. Csakhogy közben olyan helyzetbe került az európai gazdasága a háború miatt, hogy minden magyarországi fejlesztést leállítottak, aminek nem volt megnyitott építési naplója. Nekünk nem volt, ezért ezt nem tudtuk befejezni. De a Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá pont úgy, hogy a magyar állam az adott támogatást nekünk megadta. Ezért aztán minden vizsgálat elé, minden nyomozás elé én tiszta szívvel és teljesen transzparensen állok oda. Ebből nekem, a felügyelőbizottságnak vagy a Fradi vezetésének semmiféle problémája nem lesz.”

Robbie Keane nem folytatta a munkát a labdarúgók vezetőedzőjeként, pedig bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, továbbá az Európa-ligában nagyszerűen menetelt, bravúros szerepléssel a nyolcaddöntőig jutott a csapattal. Azonban az anyagi lehetőségek meghatározzák a jövőbeni terveket, és ez nem teljesen illett az ír edző elképzeléseibe.

„Robbie-val nagyon őszintén beszéltünk a lehetőségekről. Megmondtuk, hogy kisebb kerettel és csökkentett bérköltségekkel kell dolgoznia az idei évben. Nem tudunk igazolni pénzért, csak ingyen igazolható játékost, és neki kellett eldöntenie, ilyen helyzetben marad-e velünk, vagy sem. Üljünk át az ő székébe, mert az is egy érdekes perspektíva, hogy ő mit lát. Ő egy kiváló edző volt Izraelben, bajnokot csinált, eljött Magyarországra, magyar bajnokot, aztán magyar kupagyőztest csinált. Tehát az ő edzői karrierje fölfelé ível, most nem lehet megtörni. Ezért aztán ő a távozás mellett döntött. Sajnálta nagyon, szerette Budapestet, a klubot, a szurkolókat, de végül érthető volt, hogy így döntött.”

Az ősszel tisztújító kongresszust tartanak a Ferencvárosnál. Bár Kubatov Gábor valószínűleg újra jelölteti magát az elnöki posztra, az interjúban kijelentette, hogy ha úgy alakul, hátra tudna lépni.

„Nekem mindig a Fradi érdeke volt az első. Ha a Fradinak ez lenne az érdeke, hogy olyan tulajdonos, olyan szponzor, olyan ember kerülne ide, aki méltó erre a posztra, természetesen hátrébb tudnék lépni.”