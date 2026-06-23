Rendkívüli közgyűlést tart a Magyar Ritmikus Gimnasztika-szakszövetség

Az MRGSZ honlapja szerint a Magyar Sport Házában sorra kerülő eseménynek három napirendi pontja lesz: tájékoztatás a GEF-vizsgálatról, bizalmatlansági indítvány és egyebek.

A Gymnastics Ethics Foundation (GEF) nemzetközi etikai vizsgálatával összefüggésben az MRGSZ keddi sajtóközleményében Bencze György elnök elmondta: megérti, hogy sokakat foglalkoztat ez a kérdés, ugyanakkor a helyzet sajátossága, hogy a nemzetközi szervezet jelenleg semmilyen további információt nem oszt meg az ügyről.

„A vizsgálat folyamatban van, de ugyanannyit tudunk róla, mint a tagság. A közelmúltban hivatalos megkeresést is küldtem, amelyben megerősítették, hogy az eljárás még zajlik, és egyelőre nem adható további tájékoztatás. Nekünk is meg kell várnunk a folyamat lezárását” – szögezte le.

Hozzátette, nemrégiben új munkamódszer kialakításáról döntöttek, újraindul a harmadosztály, a közelmúltban lemondott Deutsch-Lazsányi Erika helyett pedig Mochlár Emese lett a technikai bizottság új elnöke.

„Emellett bevezetünk egy új konzultációs rendszert is. A szakmai javaslatokat még az elnökségi döntések előtt a teljes sportági közösség megismerheti és véleményezheti. Szeretnénk minél több szakembert bevonni a közös gondolkodásba” – mondta Bencze.

A magyar együttes kéziszercsapat bronzérmet nyert összetettben a a tavaly júniusi Európa-bajnokságon, és a világbajnokságon is döntős volt. Ennek kapcsán az elnök elmondta: ezek olyan eredmények, amelyekre évtizedek óta nem volt példa.

„Ez még nem jelenti azt, hogy olimpiai kvótáról beszélhetünk, de azt igen, hogy ma már reális lehetőségként tekinthetünk rá. Ez önmagában hatalmas előrelépés” – vélekedett.