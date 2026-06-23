Nemzeti Sportrádió

La Liga: végleg megszerzi az egyiptomi csodagyereket a Barca – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.06.23. 14:34
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Fotó: Instagram/FC Barcelona
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FC Barcelona foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 G-csoport egyiptomi labdarúgó-válogatott Hamza Abdelkarim
Érvényesíti kivásárlási opcióját az FC Barcelona, amely kölcsön után végleg megszerzi az egyiptomi Al-Ahli tizennyolc éves támadóját, Hamza Abdelkarimot, aki jelenleg a világbajnokságon szerepel az egyiptomi válogatottal.

Kölcsön után végleg a Barcelonáé lesz az Al-Ahli és az egyiptomi válogatott 18 éves középcsatára, Hamza Abdelkarimadta hírül hivatalos honlapján a katalán klub. Abdelkarim tagja a „fáraók” keretének a jelenleg zajló amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, amelyen Belgium és Új-Zéland ellen is tizennégy percet kapott Hosszam Hasszan szövetségi kapitánytól.

A gránátvörös-kékek a téli tágazolási időszakban szerezték meg kölcsönbe az Al-Ahlitól  a fiatal támadót, aki a klub U19-es A-csapatában mutatkozott be márciusban, s már első mérkőzésén gólt szerzett idegenben az Huesca elleni mérkőzésen, és kilenc bajnoki meccsén hat gólt vágott  a korosztályos bajnokságot megnyerő alakulat színeiben. A klubmédia tájékoztatása szerint az ifjú center hároméves, 2029 június végéig szóló szerződést ír alá Barcelonában.

AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)
Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fatuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)
Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)
Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Június 15., hétfő, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Belgium–Egyiptom1–1
Június 16., kedd, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Irán–Új-Zéland2–2
Június 21., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Belgium–Irán0–0
Június 22., hétfő, 3.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–Egyiptom1–3
Június 27., szombat, 5.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyiptom–IránX–X
Június 27., szombat, 5.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–BelgiumX–X
G-CSOPORT
A G-CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Egyiptom

2

1

1

4–2

+2 

4   

2. Irán

2

2

2–2

2   

3. Belgium

2

2

1–1

2   

4. Új-Zéland

2

1

1

3–5

–2 

1   

 

 

FC Barcelona foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 G-csoport egyiptomi labdarúgó-válogatott Hamza Abdelkarim
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