La Liga: végleg megszerzi az egyiptomi csodagyereket a Barca – hivatalos

Kölcsön után végleg a Barcelonáé lesz az Al-Ahli és az egyiptomi válogatott 18 éves középcsatára, Hamza Abdelkarim – adta hírül hivatalos honlapján a katalán klub. Abdelkarim tagja a „fáraók” keretének a jelenleg zajló amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, amelyen Belgium és Új-Zéland ellen is tizennégy percet kapott Hosszam Hasszan szövetségi kapitánytól.

A gránátvörös-kékek a téli tágazolási időszakban szerezték meg kölcsönbe az Al-Ahlitól a fiatal támadót, aki a klub U19-es A-csapatában mutatkozott be márciusban, s már első mérkőzésén gólt szerzett idegenben az Huesca elleni mérkőzésen, és kilenc bajnoki meccsén hat gólt vágott a korosztályos bajnokságot megnyerő alakulat színeiben. A klubmédia tájékoztatása szerint az ifjú center hároméves, 2029 június végéig szóló szerződést ír alá Barcelonában.

AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)

Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fatuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)

Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)

Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)

Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Június 15., hétfő, 21.00

Seattle, Seattle Stadion Belgium–Egyiptom 1–1 Június 16., kedd, 3.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Irán–Új-Zéland 2–2 Június 21., vasárnap, 21.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion Belgium–Irán 0–0 Június 22., hétfő, 3.00

Vancouver, BC Place Új-Zéland–Egyiptom 1–3 Június 27., szombat, 5.00

Seattle, Seattle Stadion Egyiptom–Irán X–X Június 27., szombat, 5.00

Vancouver, BC Place Új-Zéland–Belgium X–X G-CSOPORT