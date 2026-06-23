Botka Endre: Borbély Balázs csapatot próbál kialakítani, ami eddig picit a háttérbe szorult

Ma délelőtt útra kelt Ausztriába a Ferencváros labdarúgócsapata, hogy a tiroli Fieberbrunnban megkezdje a közvetlen felkészülést a 2026–2027-es idényre és a közelgő európai kupaselejtezőkre. Az utazás előtt Botka Endre, az FTC védője és Borbély Balázs, a csapat új vezetőedzője nyilatkozott az NSO Tv-nek.