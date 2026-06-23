Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: Gálfi Dalma búcsúzott a selejtezőben

2026.06.23. 15:41
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Fotó: Getty Images
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selejtező Wimbledon 2026 Gálfi Dalma 1. forduló
Kétszettes, 7:6, 6:3-as vereséget szenvedett Gálfi Dalma a portugál Francisca Jorge-tól a wimbledoni nyílt teniszbajnokság selejtezőjének első körében.

A világranglistán 115. Gálfi Dalma hetedszer indult el a londoni Grand Slam-tornán, 2017-ben és 2021-ben a kvalifikáció első köre jelentette a végállomást, a legutóbbi négy alkalommal viszont a főtáblán szerepelt, ahol 2022-ben és 2024-ben a második, 2023-ban és tavaly pedig a harmadik fordulóig jutott.

Idén a selejtezőnek hagyományosan otthont adó külső helyszínen, Roehamptonban a portugál Francisca Jorge várt rá, aki csak a 226. helyen áll. Első találkozójukon a 27 éves magyar – akit tizedikként emeltek ki a szervezők – és ellenfele egy-egy brékkel jutott el a nyitószett rövidítéséig, amelyben egy hajszálnyival az utolsó két labdamenetet megnyerő Jorge volt jobb. A folytatásban egymást érték az elbukott adogatójátékok, és a sok bizonytalankodásból végül a rivális került ki győztesen. A találkozó 1 óra 38 percig tartott.

A selejtezőben magyar részről Piros Zsombor is érdekelt, aki hétfőn sikerrel vette az első akadályt. A jövő hétfőn rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz egyéniben Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna és Udvardy Panna.

WIMBLEDON
NŐI EGYES SELEJTEZŐ
1. forduló
Francisca Jorge (portugál)–Gálfi Dalma (10.) 7:6 (7–5), 6:3

 

selejtező Wimbledon 2026 Gálfi Dalma 1. forduló
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