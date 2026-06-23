Formula–1: jövőre plusz egy tesztnapot kapnak a csapatok

A jelenlegi háromnapos tesztidőszakot négyre növelik az autók összetettsége miatt – közölte a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) motorsport-világtanácsának (WMSC) makaói ülését követően. Hozzátették, hogy a WMSC ratifikálta a javasolt változtatásokat, amelyek célja a belső égésű motor és az energia-visszanyerő rendszer hozzájárulásának újraegyensúlyozása a 2027-es és 2028-as idényben.

A változtatások célja, hogy több teljes értékű időmérőt futhassanak a járművel, miután a versenyzők a szezon elején széles körben panaszkodtak, hogy a versenyzés veszélyesebbé vált.