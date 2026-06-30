Fejjel mentünk a falnak – így reagáltak Németországban a válogatott kiesésére

„Nagelsmann-nak vége, most Kloppnak kell jönnie!” – harsogja címlapján a Bild. A cikk szerzője a folytatásban rögzíti, hogy a 2014-es világbajnoki cím óta harmadszor szégyenült meg a vb-n a német válogatott, s ebben a helyzetben már csak a Red Bull globális futballprojektjét irányító Jürgen Klopp segíthet a nationalelfen.

„A szövetségi kapitány, aki két évvel ezelőtt a világbajnoki cím elhódítását tűzte ki célul, totális kudarcot vallott, s bár szerződése 2028-ig szól, sutba kell dobni a »semmi különös nem történt« szemléletet. Nagelsmann-nak mennie kell, Jürgen Kloppnak pedig jönnie kell, mert neki vannak meg ahhoz a kvalitásai, hogy megmentse a német futballt. Nagelsmann-nak ez nem sikerült. Sőt, ellenkezőleg: fejjel ment a falnak. Klopp mindig is abban volt jó, amire a válogatottnak most szüksége van: kohéziót tud teremteni, fordulatot képes hozni, és megtalálja a hangot a szurkolókkal úgy, mint senki más” – írja a lap, amely Lothar Matthäust is idézi.

„Úgy vélem, a világbajnokság után edzőt kell váltanunk. Ez így túl sok volt. Sok mindenen változtatni kell a pályán és azon kívül is. Egy meccsen persze bármi megtörténhet, de Ecuador ellen is szörnyen játszottunk” – kesergett a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya.