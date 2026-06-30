Nemzeti Sportrádió

Fejjel mentünk a falnak – így reagáltak Németországban a válogatott kiesésére

V. H. L.V. H. L.
2026.06.30. 09:55
Julian Nagelsmann-nak alighanem szüksége lesz a batyujára odahaza is (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Paraguay sajtóvisszhang Németország
Nem kíméli Julian Nagelsmannt a német sajtó, miután a labdarúgó-világbajnokság egyenes kieséses szakaszának első körében Paraguay búcsúztatta a nationalelfet. A kritikusok túlnyomó többsége, így a volt magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus szerint is távoznia kell a szakembernek, egyedül Friedrich Merz kancellár látta meg a pozitívumot a kínos búcsúban.

„Nagelsmann-nak vége, most Kloppnak kell jönnie!” – harsogja címlapján a Bild. A cikk szerzője a folytatásban rögzíti, hogy a 2014-es világbajnoki cím óta harmadszor szégyenült meg a vb-n a német válogatott, s ebben a helyzetben már csak a Red Bull globális futballprojektjét irányító Jürgen Klopp segíthet a nationalelfen.

„A szövetségi kapitány, aki két évvel ezelőtt a világbajnoki cím elhódítását tűzte ki célul, totális kudarcot vallott, s bár szerződése 2028-ig szól, sutba kell dobni a »semmi különös nem történt« szemléletet. Nagelsmann-nak mennie kell, Jürgen Kloppnak pedig jönnie kell, mert neki vannak meg ahhoz a kvalitásai, hogy megmentse a német futballt. Nagelsmann-nak ez nem sikerült. Sőt, ellenkezőleg: fejjel ment a falnak. Klopp mindig is abban volt jó, amire a válogatottnak most szüksége van: kohéziót tud teremteni, fordulatot képes hozni, és megtalálja a hangot a szurkolókkal úgy, mint senki más” – írja a lap, amely Lothar Matthäust is idézi.

„Úgy vélem, a világbajnokság után edzőt kell váltanunk. Ez így túl sok volt. Sok mindenen változtatni kell a pályán és azon kívül is. Egy meccsen persze bármi megtörténhet, de Ecuador ellen is szörnyen játszottunk” – kesergett a magyar válogatott egykori szövetségi kapitánya.

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Nem kímélte a szövetségi kapitányt a Kicker sem: „A torna eddigi legnagyobb meglepetését okozva német válogatott búcsúzott a világbajnokságtól. Julian Nagelsmann képtelen volt a játékosok erősségeit a csapat szolgálatába állítani” – fogalmaz a sportlap.

„Valaki mondja meg Nagelsmann-nak, hogy ez így nem mehet tovább” – írta a Süddeutsche Zeitung, amely cinikusan megjegyzi: a tréner valóban sikerrel abszolválta a csoportkört, de csak azért, mert a világbajnokságon részt vevő csapatok létszámát 32-ről 48-ra emelték fel.

Friedrich Merz kancellár közösségimédia-bejegyzésében teljesen más hangnemet ütött meg.

„Bár a kiesés fáj, micsoda meccs volt! A világbajnokságon mutatott odaadásotokkal és csapatszellemetekkel példát mutattatok az országunknak. Büszkék vagyunk rátok” – üzent a válogatottnak a politikus.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
NÉMETORSZÁG–PARAGUAY 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4
Boston, Boston Stadion, 63 945 néző. Vezette: Dzsalal Dzsajed (marokkói)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 110.), N. Brown – L. Sané (Woltemade, 88.), F. Nmecha (Goretzka, a szünetben), Pavlovic (Anton, 79.), Wirtz (Amiri, 110.) – Havertz, Undav (Musiala, 63.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
PARAGUAY: Gill – J. Cáceres (Ojeda, 99.), G. Gómez, Canale, J. Alonso (Balbuena, 120+2.) – Almirón (Velázquez, 91.), Bobadilla (A. Sanabria, 99.), Cubas, Galarza – Ávalos (Caballero, 55.), Enciso (Maurício, 57.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro
Gólszerző: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Paraguay sajtóvisszhang Németország
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