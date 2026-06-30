Julian Nagelsmann csalódott, de szeretne kapitány maradni

„Nem tudok mit mondani. Nem igazán tudok megszólalni... Ez a második világbajnokságom, s ezúttal sem sikerült eljutnunk a nyolcaddöntőig. Szeretnék minden némettől elnézést kérni, nem így terveztük... sokáig akartunk jutni ezen a tornán! Ami Paraguayt illeti, végig nagyon mélyen védekezett, nagyon nehéz volt helyzeteket kialakítani. Sok beadásunk volt, de nem működött semmi. Azt kell mondjam, nem érdemeltük meg a győzelmet. Volt bennünk lendület, akartunk, de egyszerűen semmi nem jött össze elől. A büntetőknél én is hibáztam, alulmaradtunk. Összességében szerintem minden meccsen jól játszottunk, valami mégis hiányzott, ma is ez volt a helyzet. Magunkba kell néznünk, mit csinálunk rosszul, mert egy hatalmas labdarúgónemzetet képviselünk, mégsem sikerül sokáig jutnunk a világbajnokságon, már sokadszorra...” – nyilatkozta Kai Havertz a vereséget követően.

„Csalódott vagyok. Nem volt elég, amit ma nyújtottunk. Rossz védekezésből kaptunk egy gólt, majd hiába akartuk visszaszerezni a kontrollt, s próbálkoztunk rengeteg beadással, semmi nem jött össze. Korábban kellett volna ébrednünk. A meg nem adott gól egy vicc volt. Azt még most sem értem. Ugyanakkor amit nyújtottunk, egyszerűen nem volt elég. Nem védekeztünk jól, támadásban pedig többször lassúak voltunk, a helyzeteinket elrontottuk, de nem akarom mindenért a játékosaimat hibáztatni. Hogyha Paraguay túl nagy falatnak bizonyul, akkor fel kell fogjuk, hogy nem vagyunk a legnagyobb nemzetek között jelenleg.... Nem tudom még, mit hoz a jövő, de szeretnék továbbra is szövetségi kapitány maradni” – fejtette ki véleményét Julian Nagelsmann.

Orlando Gill, a paraguayiak kapusa így értékelt a lefújás után: „Nagyon nagyon izgatott és boldog vagyok. Óriási kihívást jelentett a mérkőzés, a németek komplikált támadásokat vezettek és mindenhonnan próbáltak veszélyes helyzeteketkialakítani, de ellenálltunk és mi lőttük az első gólt. Ők egyenlítettek, de a büntetők nekünk kedveztek.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

NÉMETORSZÁG–PARAGUAY 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 3–4

Boston, Boston Stadion, 63 945 néző. Vezette: Dzsalal Dzsajed (marokkói)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Rüdiger (Thiaw, 110.), N. Brown – L. Sané (Woltemade, 88.), F. Nmecha (Goretzka, a szünetben), Pavlovic (W. Anton, 79.), Wirtz (Amiri, 110.) – Havertz, Undav (Musiala, 63.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

PARAGUAY: Gill – J. Cáceres (Ojeda, 99.), G. Gómez, Canale, J. Alonso (Balbuena, 120+2.) – Almirón (Velázquez, 91.), D. Bobadilla (Sanabria, 99.), Cubas, Galarza – Ávalos (Caballero, 55.), Enciso (Maurício, 57.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

Gólszerző: Havertz (54.), ill. Enciso (42.)

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