Klopp odaszúrt az újságíróknak: „Láttam, miként bántatok Nagelsmann-nal és Tuchellel”

„A válogatott úgy képes összekötni minket, németeket, mint szinte semmi más. Pont ez teszi számomra ezt a feladatot olyan különlegessé. Hálás vagyok mindazért, amit az elmúlt másfél évben a Red Bullnál átélhettem és megtanulhattam, valamint azért a nyitottságért, amely egyáltalán lehetővé tette ezt a megállapodást. Most pedig örömmel várom ezt a különleges feladatot a német labdarúgásban, amelyet alázattal és türelemmel fogunk közösen elvégezni: olyan csapatot akarunk építeni, amelynek tagjai egymásért küzdenek, örömüket lelik a labdarúgásban, és amely mögé hazánk lakói teljes meggyőződéssel felsorakozhatnak” – nyilatkozta a bejelentést követő sajtótájékoztatón a német válogatott új szövetségi kapitánya.

Jürgen Klopp az újságíróknak is odaszúrt a sajtótájékoztatón, és elrettentő példaként említette azt a bánásmódot, amit Julian Nagelsmann és az angol válogatott német szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel kapott a világbajnokság alatt a sajtótól. Ugyanakkor arról is beszélt az 59 éves tréner, hogy ez lehet edzői pályafutása utolsó megbízatása.

„Nem önmagamért csinálom ezt, hanem értetek. Annak ellenére vállaltam el a feladatot, hogy láttam, miként bántatok Julian Nagelsmann-nal és Thomas Tuchellel.

Tudom, hogy más országokban még rosszabb a helyzet, ám ha a családomat támadják, nem hagyják őket békén, távozom. Ha úgy érzik, borzalmasan végzem a munkámat, mondják a szemembe, felállok, és egyetlen euró végkielégítést sem kérek.

Kritizáljanak bátran, ha valami nem működik, szívesen javítok rajta. Optimális esetben ez lesz edzői karrierem utolsó állomása. Ez az edzői futballpályafutásom abszolút csúcspontja. Mindent beleadok. Mindig is fontosnak tartottam a kapitányi tisztséget, de most esik le igazán, mit is jelent a válogatott edzőjének lenni. Sok éven át elképzelhetetlen volt számomra, hogy ezt a posztot töltsem be, ám ahogy teltek az évek, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy előbb-utóbb felkérnek erre a feladatra. Most jött el az idő. Nyakkendőt nem veszek fel, de kicsit felfrissítettem a ruhatáram.”

Érintette a célokat is, hangsúlyozta, reálisan kell látni a német futball jelenlegi erejét.

„Ami az elvárásokat illeti, reálisnak kell maradnunk. Vagyunk olyan jók, mint a franciák? Az őszinte válasz az, hogy nem, de így is lehet nyerni. Ami a keretet illeti, már a napokban ötvenhét mezőnyjátékost figyeltem. Olyanok is lehetőséget kaphatnak, akikre eddig kevesen gondoltak. Mindig is bátor voltam, most is az vagyok. Nagyon sok tehetséges futballistánk van. Az U17-es válogatott három éve korosztályos világbajnok volt, mostanra ezeknek a futballistáknak jogosítványuk lett, használnunk kell őket.”



Németország legközelebb szeptemberben Hollandiában lép pályára tétmérkőzésen a Nemzetek Ligájában, amelyben Görögországgal és Szerbiával szerepel még egy csoportban.