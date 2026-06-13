Nemzeti Sportrádió

Ezen a napon történt: Van Persie híres fejesével indult a hollandok nagy spanyolverése

K. Zs.K. Zs.
2026.06.13. 10:49
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Robin van Persie fejét már elhagyta a labda (Fotó: AFP)
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Mi történt ezen a napon a labdarúgó-világbajnokságokon? Diego Maradona fellépett a vb színpadára, két korszakos jelentőségű spanyol kapus, Andoni Zubizarreta és Iker Casillas pazar játékos-pályafutása egyik legnagyobb, legfájdalmasabb hibáját követte el, és hát persze hogyan is feledkezhetnénk meg Robin van Persie gyönyörű szárnyalásáról, arról a remek fejes gólról?!

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