Ezen a napon történt: Van Persie híres fejesével indult a hollandok nagy spanyolverése

Mi történt ezen a napon a labdarúgó-világbajnokságokon? Diego Maradona fellépett a vb színpadára, két korszakos jelentőségű spanyol kapus, Andoni Zubizarreta és Iker Casillas pazar játékos-pályafutása egyik legnagyobb, legfájdalmasabb hibáját követte el, és hát persze hogyan is feledkezhetnénk meg Robin van Persie gyönyörű szárnyalásáról, arról a remek fejes gólról?!

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