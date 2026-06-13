Van Persie a spanyolok útjába repült; belga fricska Maradonáéknak – vb-videók

Elég eseménydús a játéknap ahhoz, hogy a gazdag kínálatból kiemeljünk még néhány tételt:

• Mané Garrinchának, a futballtörténelem egyik legnagyobb cselkirályának gyönyörű gólját és egy gyerekes fenékbe rúgással kiérdemelt kiállítását 1962-ből;

• egy másik kiállítást, a vb-k leggyorsabbikát, amelynek nyomatékosításául ötször (!) mutatta fel a piros lapot a játékvezető 1986-ban;

• a futballtörténelem egyik legkülönösebb cselét, a Cuauhteminát 1998-ból;

• az aranylabdás Kaká pályafutásának egyetlen vb-gólját 2006-ból.

A kiállított Garrincha szomorúsága (Forrás: O Globo)

1962: BRAZÍLIA A CÍMVÉDÉS KÜSZÖBÉN

Az 1962-es chilei tornán a házigazda elleni elődöntőben működött a legolajozottabban a brazil támadógépezet. Garrincha az első félidőben felső sarkos bombával és fejjel, a fordulás után Vavá kétszer fejessel talált be a chileieknek. VIDEÓ ITT!

Izgulni való legfeljebb azért maradt, vajon a kiállított Mané Garrincha ügyében sikerül-e elérni az eltiltás eltörlését a döntőig. Hogy mit tett a brazilok meggondolatlan cselkirálya? Elfutván ellenfele mellett, talán megunván a szabálytalanságokat, fenéken billentette, mint az a mellékelt VIDEÓ VÉGE FELÉ (4:05-től) LÁTHATÓ…

A másik ágon a két évvel korábbi Európa-bajnokság ezüst- és bronzérmese, Jugoszlávia és Csehszlovákia feszült egymásnak, és ezúttal az akkori harmadik helyezett előtt nyílt meg a döntőbe vezető út. A meccs embere a korábban a magyaroknak is végzetes gólt lövő Adolf Scherer volt, aki a hajrában kétszer is betalált a jugoszláv kaput őrző Milutin Soskicsnak. VIDEÓ ITT!

ELŐDÖNTŐ Santiago Brazília–Chile 4:2 Vina del Mar Csehszlovákia–Jugoszlávia 3:1 VB 1962, CHILE – JÚNIUS 13.

1974: EZ MÁR EGY MÁSIK BRAZIL VÁLOGATOTT…

Brazília címvédőként, ám jelentősen átalakított csapattal – Pelé, Tostao, Gérson, Félix, Brito és Carlos Alberto nélkül – érkezett meg a nyugat-németországi világbajnokságra. S hiába ült a kispadon a négy évvel korábbi sikerkapitány, Mário Zagallo, a frankfurti nyitó meccsen tanítványai csupán gól nélküli döntetlenre végeztek a még akkoriban is Európa legjobbjai közé sorolt Jugoszláviával – és még szerencséjük is volt, hogy nem kaptak ki… VIDEÓ ITT!

Tizenkét év, egyben tizenkét mérkőzés után fordult elő a brazilokkal, hogy egy világbajnoki mérkőzésen nem találtak be a kapuba.

A fiatal Maradona (Fotó: Action Images)

1982: MARADONA VERESÉGGEL MUTATKOZOTT BE ELSŐ VB-JÉN

A szintén június 13-án kezdődő spanyolországi Mundialt is egy dél-amerikai válogatott nyitotta meg címvédőként. Argentína jó néhány világbajnokkal állt ki a belgák elleni nyitó mérkőzésre, a Buenos Aires-i hősök közül pályán volt például Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles, az 1978-as vb-gólkirály Mario Kempes, és ezen a barcelonai estén játszotta első vb-mérkőzését bizonyos Diego Maradona. Nem volt oka örülni…

A két évvel korábban Eb-ezüstérmes belgák nemhiába voltak híresek a védekezésükről. Guy Thys legényei valósággal megbénították az idegesen játszó argentinokat, és a 62. percben Erwin Vandenbergh belőtte a győztes góljukat – a kék-fehér mezes védők annyira egyedül hagyták, hogy a támadónak egy igen körülményes labdaátvétel is belefért, mielőtt Ubaldo Fillol kapujába lőtt. Az argentinok hiába vártak a partjelzői intésre, Palotai Károly nem emelte a zászlaját – nem volt les. VIDEÓ ITT! (A kezdeti felirat senkit se tévesszen meg, ez bizony 1982-ben volt!)

Erwin Vandenbergh mellesleg nem volt akárki. Az 1979–1980-as idényben 39 góllal ő lett Európa aranycipőse (az újpesti Fazekas Lászlót megelőzve), a belga gólkirályi címet sorozatban négyszer, összesen hat alkalommal hódította el – utoljára 1991-ben, 32 évesen. A válogatottban 48 meccsen 20 gól fűződött a nevéhez.

Könyv John Eriksenről, borítóján a mexikói gólörömmel

1986: DÁNIA A HARMADIK MÉRKŐZÉSÉT IS MEGNYERI

A korábbi két mexikói meccsét megnyerő Dánia biztos továbbjutóként várta a szintén a 16-ba jutó NSZK elleni utolsó csoportmérkőzést, és játékán érződött is a könnyedség. Noha Lars Högh kapusnak is akadt védeni valója, a dánok biztos győzelmet arattak.

Az első félidőben Jesper Olsen büntetőből szerezte meg a vezetést – a lehetőséget a későbbi dán szövetségi kapitány, Morten Olsen teremtette meg nagyszerű szólójával –, majd a fordulás után a csereként beálló John Eriksen növelte az előnyt. A végjátékot Frank Arnesen törlesztésért kapott piros lapja tette méltatlanná – a szenvedő fél Lothar Matthäus volt. VIDEÓ ITT!

A második gólt szerző Eriksen 2002 óta nincs közöttünk, 44 esztendősen hunyt el, éveken át küzdött az Alzheimer-kórral. A dán futball aranykorában nem jutott annyi játéklehetőség neki a válogatottban, mint amennyi egy 319 bajnoki gólos támadót úgy általában megilletne…

A másik mérkőzésen Uruguay és Skócia gól nélküli döntetlenre végzett, ami a dél-amerikaiaknak kedvezett – bár egyetlen csoportmeccsüket sem nyerték meg, továbbjutottak.

Ez a mérkőzés egyébként ma is szerepel a világbajnoki rekordok könyvében: az uruguayi José Batista a kezdés után 56 másodperccel piros lapot kapott Gordon Strachan letaglózásáért – az övé a vb-k történetének leggyorsabb kiállítása. Joël Quiniou játékvezetőt annyira felháborította az eset, hogy ötször is felmutatta a piros lapot a vétkesnek. VIDEÓ ITT!

A BBC szakkommentátora, az aranylabdás Bobby Charlton szerint a francia játékvezető szokatlan, ám a szabálykönyvnek teljesen megfelelő, „fantasztikus döntést” hozott, mert az uruguayi játékos mozdulata az ellenfél megfélemlítésének szándékáról árulkodott.

El Gráfico: A remény újjászületett

1990: ARGENTÍNA ESZMÉL A SOKKBÓL, LEGYŐZI A SZOVJETUNIÓT

A Kamerun elleni nyitó meccs váratlan elveszítése után rosszul folytatódott a címvédő számára az olaszországi vb, hiszen a második csoportmérkőzés elején Nery Pumpido lábtörést szenvedett.

Csakhogy a szovjetek elleni találkozót Nápolyban játszották, Diego Maradona városában – az akkoriban ott légióskodó argentin játékmester csapata egyszerűen nem veszíthetett még egyszer…! S lőn, a jelentős szurkolói támogatást élvező Argentína Pedro Troglio fejesével és a szemfüles Jorge Burruchaga góljával legyőzte a Szovjetuniót, így megőrizte a reményt a továbbjutásra. A szovjetek Vlagyimir Besszonov kiállítása miatt a 48. perctől emberhátrányban játszottak. VIDEÓ ITT!

Marca: A küldetés nem sikerült

1998: ZUBIZARRETA A MÉLYBE RÁNTJA A SPANYOLOKAT

A spanyolok Hierro szabadrúgásával, majd Raúl kapáslövésével kétszer is vezettek első franciaországi fellépésükön, mégis vereséget szenvedtek Nigériától, ami – mint később kiderült – a továbbjutásukba került.

A nigériaiak részéről Mutiu Adepoju fejjel, Sunday Oliseh hatalmas bombával talált be, míg Garba Lawal gólja nem jöhetett volna létre, ha Andoni Zubizarreta, a spanyol kapus nem követi el hosszú pályafutása egyik legnagyobb hibáját. A 126 válogatott meccsével sokáig spanyol csúcstartó veterán kapus (az FC Barcelona későbbi sportigazgatója) egyszerűen bevédte Lawal beadásnak szánt labdáját – azzal lett 2–2 a 73. percben… VIDEÓ ITT!

Az E-csoportban Mexikó a szünetben még vesztésre állt, ám emberelőnybe kerülve, Luis Hernández duplájára alapozva fordított Dél-Korea ellen, és győzelemmel kezdte a szereplését. A meccsen Cuauhtémoc Blanco többször is bemutatta elhíresült cselét, a Cuauhteminát: a labdát két lába közé szorítva, felugorva csapta be a rátámadó védőket. VIDEÓ ITT!

A csoport másik meccse, a Benelux-rangadó gólt nem hozott, csak kiállítást – a holland Patrick Kluivert volt kénytelen idő előtt az öltözőbe vonulni kakaskodásért. VIDEÓ ITT!

2002: JARED BORGETTI ÉS A VB-MÚLT EGYIK LEGSZEBB FEJES GÓLJA

Dél-Korea és Japán közös világbajnokságán két újabb csoportban fejeződtek be a küzdelmek. A G jelűben Mexikó Jared Borgetti azóta is sokat emlegetett akrobatikus fejesével vezetést szerzett Olaszország ellen, a válasz a 85. percben érkezett Alessandro Del Pierótól, az 1–1-gyel e két csapat jutott tovább (VIDEÓ ITT!) – Ecuador ugyanis magával rántotta a helyzeteit elpuskázó Horvátországot. VIDEÓ ITT!

A C-csoportban már csak a második helyért folyt a küzdelem, a befutók végül a törökök lettek, saját győzelmükön túl (VIDEÓ ITT!) annak köszönhetően, hogy a már továbbjutó Brazília nem kímélte Costa Ricát. Ronaldo duplája és Edmílson bravúros gólja után Paulo Wanchope és Rónald Gómez még felhozta a közép-amerikaiakat, ám kisvártatva Rivaldo és Júnior három perc alatt eldöntötte a meccset. VIDEÓ ITT!

Egy karriertörténeti adalék: ekkor játszotta első világbajnoki mérkőzését egy későbbi aranylabdás, Kaká. Mellesleg a Costa Rica elleni 19 percéhez több játékidő nem társult azon a világbajnokságon.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Szuvon Brazília–Costa Rica 5–2 Szöul Törökország–Kína 3–0 Oita Mexikó–Olaszország 1–1 Jokohama Ecuador–Horvátország 1–0 VB 2002, DÉL-KOREA, JAPÁN – JÚNIUS 13.

O Globo: kezdésként sovány győzelem

2006: KAKÁ ÉLETE EGYETLEN VB-GÓLJÁT SZERZI

Folytassuk is Kakával: a másfél évvel későbbi aranylabdás a németországi világbajnokságon már alapembernek számított, és jól helyezett lövéssel ő szerezte meg a brazil válogatott első gólját a tornán. Karrierje során 29 gólt szerzett a válogatottban, közülük ezt az egyet, a horvátok elleni meccset eldöntőt lőtte világbajnokságon. VIDEÓ ITT!

A G-csoport nyitányán Togo vezetett, mégis vereséggel (és tíz emberrel) fejezte be története első vb-mérkőzését, amelyet Dél-Korea két szemrevaló lövéssel fordított meg. VIDEÓ ITT!

A pontatlan csatárjátékukat a magas fűre fogó franciákon egyelőre nem látszott, hogy útjuk majd a döntőig vezet. A svájciak többször is közel voltak ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést, de ez végül sem nekik, sem ellenfelüknek nem sikerült. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Berlin Brazília–Horvátország 1–0 Frankfurt Dél-Korea–Togo 2–1 Stuttgart Franciaország–Svájc 0–0 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 13.

2010: AZ ELSŐ AFRIKAI GYŐZELEM

Két sikertelen próbálkozás (Dél-Afrika, Nigéria) után, a harmadik játéknapon megszületett az afrikai világbajnokság első afrikai győzelme: bár Szerbia az utolsó negyedórában, immár tíz emberre fogyatkozva is képes volt helyzeteket kialakítani, egy kezezés miatt megadott tizenegyesből Asamoah Gyan a 85. percben belőtte a megérdemelt ghánai sikert eredményező gólt. VIDEÓ ITT!

A D-csoport másik mérkőzésén gólzáporral mutatkozott be a tornára a sérült Michael Ballack nélkül érkező Németország: a Mesut Özil mozgatta támadógépezet szokásos végrehajtói, Lukas Podolski és Miroslav Klose gyorsan sínre tették az ausztrálok elleni meccset. Tim Cahill második félidő eleji, kissé szigorú kiállítása tovább könnyítette a németek dolgát, született is két újabb gól: így lett Thomas Müller a torna legfiatalabb gólszerzője (20 évesen és 273 naposan), Cacau pedig a torna leggyorsabban a kapuba találó cserejátékosa (2 perc). VIDEÓ ITT!

A C-csoportban is bemutatkozott két csapat: a Szlovénia–Algéria mérkőzést Robert Koren hajrábeli lövése és Favzi Sausi kapus óriási hibája döntötte el a világbajnoki meccset korábban még sohasem nyerő szlovénok javára. VIDEÓ ITT!

2014: VAN PERSIE REPÜL, HOLLANDIA KIÜTI A CÍMVÉDŐT

Hollandia így ünnepelte a hőseit

Csupán a második játéknapig kellett várni a 2014-es világbajnokság egyik legsokkolóbb eredményére: Hollandia – a négy évvel korábbi finálé elvesztéséért is elégtételt véve – megsemmisítő, 5–1-es vereséget mért a címvédő Spanyolországra.

A levegőben úszó Robin van Persie fejes gólja, Iker Casillas katasztrofális labdavesztése, Arjen Robben vágtája az ötödik gólnál (a De Telegraaf azt is megkockáztatta, hogy futballista még sohasem sprintelt ilyen sebességgel, 37 km/h-val) egyaránt örök emlék erről a mérkőzésről, mint ahogyan a statisztikai adalék is: a spanyol válogatott több mint ötven év után kapott ilyen sok gólt (1963, 2:6 Skócia ellen – Madridban). VIDEÓ ITT!

Mexikótól két gólt „elvettek", de így is legyűrte Kamerunt (VIDEÓ ITT!), és jól mutatkozott be Chile is Alexis Sánchez vezérletével. Tim Cahill pedig azzal írta be magát hazája futballtörténetébe, hogy ő lett az első ausztrál, aki három vb-n gólt szerzett. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Natal Mexikó–Kamerun 1–0 Salvador Hollandia–Spanyolország 5–1 Cuiabá Chile–Ausztrália 3–1 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 13.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 25.: WALES–IRÁN 0–2. Az otthoni tüntetések résztvevőivel rokonszenvező irániak ezúttal, ha egykedvűen is, de már elmormogták hazájuk himnuszát a kezdés előtt, aztán szinte minden mozdulatukkal egyértelművé tették: ezen a délutánon szeretnének egy kis boldogságot vinni nehéz időket élő honfitársaik életébe. Az első félidőben még csak egy lesgól jött össze. A második elején, 15 másodpercen belül Szardar Azmun és Ali Golizadeh is lőtt egy zúgó kapufát, sőt a viharos akcióba még egy Wayne Hennessey-bravúr is belefért... A hajrában Hennessey elütötte a kapura törő Mehdi Taremit, gól ebből sem lett, de emberelőny igen – mellesleg ez volt a katari vb első piros lapja, a vb-történelem harmadik kapuskiállítása. S amikor már biztosnak látszott az iksz, a hajrára becserélt Ruzbeh Csesmi a bal alsóba bombázott! A gól, a torna első 16-oson kívülről szerzett gólja hivatalosan 97:56-nál esett – ennél későbbi győztes találat vb-n, rendes játékidőben még nem született (legalábbis 1966 óta, amióta pontos adatok állnak rendelkezésre). Ramin Rezajan elegáns emeléssel tette biztossá az irániak első olyan vb-győzelmét, amelyet európai válogatott ellen arattak. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)