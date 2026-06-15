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Elkezdődött a Svédország–Tunézia mérkőzés
B. A. P.
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2026.06.15. 04:08
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Címkék
foci vb 2026
Svédország
Tunézia
Foci vb 2026
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Ayari és Isak gólja után Tunézia szépített
Az első félóra végén Alexander Isak is betalált egy villámgyors kontra végén, a szünet röviddel pedig Omar Rekik szépített.
foci vb 2026
Svédország
Tunézia
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