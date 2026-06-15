Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Svédország–Tunézia mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 04:08
Címkék
foci vb 2026 Svédország Tunézia
Foci vb 2026
1 órája

Ayari és Isak gólja után Tunézia szépített

Az első félóra végén Alexander Isak is betalált egy villámgyors kontra végén, a szünet röviddel pedig Omar Rekik szépített.

 

foci vb 2026 Svédország Tunézia
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