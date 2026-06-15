Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött az Elefántcsontpart–Ecuador mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 01:06
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foci vb 2026 Ecuador Elefántcsontpart
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Elefántcsontpart–Ecuador 0–0

A 19 mérkőzés óta veretlen dél-amerikaiak ellen akar az afrikai csapat 12 év után újra világbajnoki meccset nyerni.

 

foci vb 2026 Ecuador Elefántcsontpart
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