Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 18:00
Címkék
foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Spanyolország–Zöld-foki szigetek 0–0

Lamine Yamal és Nico Williams sem került be a kezdőbe a 2010-es győztesnél.

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország
Legfrissebb hírek

Nincs gól az első félidőben

Foci vb 2026
19 perce

Így zúgott az atlantai stadion Yamal érkezésekor

Foci vb 2026
45 perce

Vb 2026: Spanyolország–Zöld-foki szigetek 0–0

Foci vb 2026
1 órája

Itt vannak a G-csoport meccseinek mezei

Foci vb 2026
1 órája

A zöld-foki-szigeteki szurkolókat is utolérte a vb-láz

Foci vb 2026
1 órája

Női játékvezetői hármas a Csehország–Dél-Afrika csoportmérkőzésen

Foci vb 2026
2 órája

Megvannak a kezdők a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésre

Foci vb 2026
2 órája

Lamine Yamal nélkül a spanyolok, Duartével áll fel Zöld-foki-szigetek – íme, a kezdőcsapatok

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik