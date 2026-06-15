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Elkezdődött a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzés
B. A. P.
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2026.06.15. 18:00
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foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
Spanyolország
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Vb 2026: Spanyolország–Zöld-foki szigetek 0–0
Lamine Yamal és Nico Williams sem került be a kezdőbe a 2010-es győztesnél.
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foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
Spanyolország
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