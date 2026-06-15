Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Elkezdődött a Belgium–Egyiptom mérkőzés
B. A. P.
0
Tetszik
2026.06.15. 21:02
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
Egyiptom
Belgium
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Belgium–Egyiptom 0–1
A belgák és az észak-afrikaiak összecsapásával megkezdődnek a G-csoport küzdelmei.
ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
foci vb 2026
Egyiptom
Belgium
0 Komment
Legfrissebb hírek
Félidőben 1–0-ra vezet Egyiptom
Foci vb 2026
15 perce
Mikel Oyarzabal fél óráig labdába sem ért – érdekességek, statisztikák a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésről
Foci vb 2026
25 perce
Fair play rekordot döntött a Zöld-foki-szigetek, ismét döcögősen kezdtek a spanyolok a vb-n
Foci vb 2026
34 perce
„Szólt a zene, mindenki táncolt és képeket készített…”
Foci vb 2026
39 perce
„Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben” – Unai Simón a Zöld-foki-szigetek elleni döntetlen után
Foci vb 2026
51 perce
Unai Simón: Semmi kifogás sem merülhet fel velünk szemben
Foci vb 2026
1 órája
Mikel Oyarzabal: Nyugodtságot kell sugároznunk a fiatalabb játékosok felé
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Belgium–Egyiptom 0–1
Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik