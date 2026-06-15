Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a Belgium–Egyiptom mérkőzés

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 21:02
Címkék
foci vb 2026 Egyiptom Belgium
Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Belgium–Egyiptom 0–1

A belgák és az észak-afrikaiak összecsapásával megkezdődnek a G-csoport küzdelmei.

 

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