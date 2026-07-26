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NB I: Paks–Ferencváros 4–2

Andy Diouf parádés góljaival fordított az Inter a Karlsruhe ellen – videók

T. Z.T. Z.
2026.07.26. 19:07
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Andy Diouf három perc alatt szerzett két gólt (Fotó: Inter/Facebook)
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Varga Barnabás felkészülés AEK Athén felkészülési mérkőzések
Az olasz bajnok Internazionale felkészülési mérkőzésen 2–1-re legyőzte a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Karlsruhét vasárnap délután. Magabiztosan nyert a Napoli, a Roma viszont meglepetésre csak döntetlenre végzett a Cannes vendégeként.

Az olasz bajnok Internazionale a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC otthonában lépett pályára, és egészen őrült végjáték után aratott 2–1-es győzelmet. 

A milánóiak a gól nélküli első félidő után az 50. percben hátrányba kerültek, és nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy el is veszítik a mérkőzést. A szünetben csereként pályára lépő Andy Diouf azonban két csodálatos góllal megmentette csapatát: előbb a 90+1. percben egyenlített, majd három perccel később a győztes gólt is megszerezte a csapatának. 

Diouf első, egyenlítést érő gólja:

Diouf győztes találata:


Hasonlóan izgalmas és fordulatos mérkőzést játszott a Roma, amely a szebb napokat is látott, ám jelenleg csak a francia harmadik vonalban szereplő Cannes vendégeként játszott 3–3-as döntetlent úgy, hogy az egyenlítő gólt a 90+7. percben tizenegyesből szerezte a francia csapat. A mérkőzésen a „farkasok” argentin világbajnoka, Paulo Dybala két gólt is szerzett, az egyiket egy tökéletesen kivitelezett szabadrúgásból érte el, de a hazaiaknál is akadt egy duplázó.

Dybala gyönyörű szabadrúgása: 

A legkönnyebb dolga a Napolinak volt vasárnap: az immáron Massimiliano Allegri által irányított együttes a trentói Dimaro Folgaridában rendezett edzőmérkőzésen 2–0-ra győzött a Serie B-ben szereplő Carrarese ellen – a végeredmény Rasmus Höjlund és Giovane góljaival már az első félidőben kialakult. 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Karlsruhe (német)–Internazionale (olasz) 1–2 (Civeja 50., ill. A. Diouf 90., 90+1.)
Cannes (francia)–Roma (olasz) 3–3 (J. López 69., 88., Oggad 90+7. – 11-esből, ill. Dybala 34., 55., Malen 43.)
Napoli (olasz)–Carrarese (olasz) 2–0 (Höjlund 23., Giovane 45. – 11-esből)

 

Varga Barnabás felkészülés AEK Athén felkészülési mérkőzések
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