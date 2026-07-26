Andy Diouf parádés góljaival fordított az Inter a Karlsruhe ellen – videók

Az olasz bajnok Internazionale a német másodosztályban szereplő Karlsruher SC otthonában lépett pályára, és egészen őrült végjáték után aratott 2–1-es győzelmet.

A milánóiak a gól nélküli első félidő után az 50. percben hátrányba kerültek, és nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy el is veszítik a mérkőzést. A szünetben csereként pályára lépő Andy Diouf azonban két csodálatos góllal megmentette csapatát: előbb a 90+1. percben egyenlített, majd három perccel később a győztes gólt is megszerezte a csapatának.

Diouf első, egyenlítést érő gólja:

Diouf győztes találata:

Com dois golaços de Andy Diouf, a Inter virou para cima do Karlsruher em amistoso de pré-temporada.



O primeiro foi uma pancada, o segundo foi essa bela chapada.



Será que tem mais espaço nos primeiros jogos? pic.twitter.com/boH7zIW7xf — César Costa (@cesar21costa) July 26, 2026



Hasonlóan izgalmas és fordulatos mérkőzést játszott a Roma, amely a szebb napokat is látott, ám jelenleg csak a francia harmadik vonalban szereplő Cannes vendégeként játszott 3–3-as döntetlent úgy, hogy az egyenlítő gólt a 90+7. percben tizenegyesből szerezte a francia csapat. A mérkőzésen a „farkasok” argentin világbajnoka, Paulo Dybala két gólt is szerzett, az egyiket egy tökéletesen kivitelezett szabadrúgásból érte el, de a hazaiaknál is akadt egy duplázó.

Dybala gyönyörű szabadrúgása:

A legkönnyebb dolga a Napolinak volt vasárnap: az immáron Massimiliano Allegri által irányított együttes a trentói Dimaro Folgaridában rendezett edzőmérkőzésen 2–0-ra győzött a Serie B-ben szereplő Carrarese ellen – a végeredmény Rasmus Höjlund és Giovane góljaival már az első félidőben kialakult.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Karlsruhe (német)–Internazionale (olasz) 1–2 (Civeja 50., ill. A. Diouf 90., 90+1.)

Cannes (francia)–Roma (olasz) 3–3 (J. López 69., 88., Oggad 90+7. – 11-esből, ill. Dybala 34., 55., Malen 43.)

Napoli (olasz)–Carrarese (olasz) 2–0 (Höjlund 23., Giovane 45. – 11-esből)