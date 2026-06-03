Felkészülés: Dánia elleni döntetlennel hangolt a vb-re a kongói válogatott
A labdarúgó-világbajnokságra készülő Kongói DK felkészülési mérkőzésen gól nélküli döntetlent ért a dán válogatott ellen szerdán.
A kongóiak számára a világbajnokság június 17-én kezdődik Portugália ellen, aztán Kolumbiával és Üzbegisztánnal játszanak még a csoportkörben.
Két nem vb-résztvevő ország meccsén Izrael 1–0-ra felülmúlta Albániát. A Ferencváros középpályása, Gavriel Kanikovszki kezdőként 69 percet játszott a győztes csapatban.
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Albánia–Izrael 0–1 (Gluh 73.)
Kongói DK–Dánia 0–0
20.45: Hollandia–Algéria (Tv: Spíler1)
20.45: Lengyelország–Nigéria (Tv: Arena4)
20.45: Luxemburg–Olaszország (Tv: Spíler2)
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