Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: Dánia elleni döntetlennel hangolt a vb-re a kongói válogatott

R. D. P.R. D. P.
2026.06.03. 21:57
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Legközelebb már a vb-n lépnek pályára a kongóiak (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Kongói DK felkészülés Albánia
A labdarúgó-világbajnokságra készülő Kongói DK felkészülési mérkőzésen gól nélküli döntetlent ért a dán válogatott ellen szerdán.

A kongóiak számára a világbajnokság június 17-én kezdődik Portugália ellen, aztán Kolumbiával és Üzbegisztánnal játszanak még a csoportkörben.

Két nem vb-résztvevő ország meccsén Izrael 1–0-ra felülmúlta Albániát. A Ferencváros középpályása, Gavriel Kanikovszki kezdőként 69 percet játszott a győztes csapatban.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Albánia–Izrael 0–1 (Gluh 73.)
Kongói DK–Dánia 0–0
20.45: Hollandia–Algéria (Tv: Spíler1)
20.45: Lengyelország–Nigéria (Tv: Arena4)
20.45: Luxemburg–Olaszország (Tv: Spíler2)

 

foci vb 2026 Kongói DK felkészülés Albánia
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