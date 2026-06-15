Diallo késői gólja keserű ecuadori jubileumot hozott – statisztikák
A 2026-os világbajnokságon eddig még minden mérkőzésen esett legalább egy gól, ugyanakkor gólnélküli félidőből a Philadelphiában lejátszott találkozó első félideje volt az ötödik ezen a tornán.
A vb két legfiatalabb átlagéletkorú keretével rendelkező csapat csapott össze egymással: Ecuador kerete átlagosan 26 éves, míg Elefántcsontparté valamivel ifjabb, mindössze 25.6 éves.
Négy alkalommal találták el a csapatok a kapufát ezen a mérkőzésen, ami rekord ezen a tornán – három ecuadori lécre jutott egy elefántcsontparti. Összesen egyébként eddig 9 kapufát hozott a világbajnokság.
Amad Diallo a 90. percben szerezte a mérkőzés első – és egyetlen – gólját, ennél később két találat esett eddig ezen a tornán: Gio Reyna a a rendes játékidő ráadásának 8. percében lőtte a negyedik amerikai gólt Paraguay ellen, míg a katariak egyenlítése Bualem Huhi révén a hosszabbítás 4. percében esett. Amúgy Diallo ötször verte meg a védőjét, ami a vb-n egy meccsen a legtöbb – legalábbis a csereként pályára lépett játékosok közül.
Elefántcsontpart ezzel a késői góllal egyébként napra pontosan 12 év szünet után nyert ismét világbajnoki mérkőzést. Az Ecuador elleni meccset helyi idő szerint június 14-én rendezték, és legutóbbi vb-meccsüket a 2014-es tornán éppen ezen a napon neyrték. A brazíliai vb-n ugyanazen a napon Japánt győzték le 2–1-re az afrikaiak.
Az elefántok gólja Ecuadornak keserű jubileumot hozott: a dél-amerikaiak történelmük 600. válogatott mérkőzését játszották, s 19 veretlenül megvívott mérkőzés után, 2024 szeptembere óta először szenvedtek vereséget.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 1–0 (0–0)
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 68 274 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué (Kossounou, 89.), Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana (Sangaré, 77.), Kessié, B. Touré (A. Diallo, 56.) – Pépé (Oulai, 77.), Wahi (Bonny, 56.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé
ECUADOR: Galíndez – A. Franco (Porozo, 62.), Ordónez, Pacho, Hincapié – Yeboah (Preciado, 62.), M. Caicedo, Vite, Minda (Angulo, 56.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 77.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
Gólszerző: A. Diallo (90.)