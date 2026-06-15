Nemzeti Sportrádió

Diallo késői gólja keserű ecuadori jubileumot hozott – statisztikák

H. Á.H. Á.
2026.06.15. 03:54
null
Diall (narancssárgában) gólja három pontot ért (Fotó: Gettty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Ecuador vb-statisztikák Elefántcsontpart
A labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának első fordulójában Elefántcsontpart és Ecuador összecsapása négy kapufát és egy gólt hozott, utóbbit a 90. percben Amad Diallo szerezte, így az „elefántok” 1–0-ra megnyerték a mérkőzést. Íme néhány statisztikai érdekesség a mérkőzésről.

A 2026-os világbajnokságon eddig még minden mérkőzésen esett legalább egy gól, ugyanakkor gólnélküli félidőből a Philadelphiában lejátszott találkozó első félideje volt az ötödik ezen a tornán. 

A vb két legfiatalabb átlagéletkorú keretével rendelkező csapat csapott össze egymással: Ecuador kerete átlagosan 26 éves, míg Elefántcsontparté valamivel ifjabb, mindössze 25.6 éves.

Négy alkalommal találták el a csapatok a kapufát ezen a mérkőzésen, ami rekord ezen a tornán – három ecuadori lécre jutott egy elefántcsontparti. Összesen egyébként eddig 9 kapufát hozott a világbajnokság.

Amad Diallo a 90. percben szerezte a mérkőzés első – és egyetlen – gólját, ennél később két találat esett eddig ezen a tornán: Gio Reyna a a rendes játékidő ráadásának 8. percében lőtte a negyedik amerikai gólt Paraguay ellen, míg a katariak egyenlítése Bualem Huhi révén a hosszabbítás 4. percében esett. Amúgy Diallo ötször verte meg a védőjét, ami a vb-n egy meccsen a legtöbb – legalábbis a csereként pályára lépett játékosok közül.

Elefántcsontpart ezzel a késői góllal egyébként napra pontosan 12 év szünet után nyert ismét világbajnoki mérkőzést. Az Ecuador elleni meccset helyi idő szerint június 14-én rendezték, és legutóbbi vb-meccsüket a 2014-es tornán éppen ezen a napon neyrték. A brazíliai vb-n ugyanazen a napon Japánt győzték le 2–1-re az afrikaiak.

Az elefántok gólja Ecuadornak keserű jubileumot hozott: a dél-amerikaiak történelmük 600. válogatott mérkőzését játszották, s 19 veretlenül megvívott mérkőzés után, 2024 szeptembere óta először szenvedtek vereséget.

Foci vb 2026
2 órája

Az MU szélsője a hajrában döntött a kapufák meccsén, Elefántcsontpart legyőzte Ecuadort

Megszakadt a dél-amerikaiak 19 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata, akik kétszer a lécet, egyszer a jobb kapufát találták el.

 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
ELEFÁNTCSONTPART–ECUADOR 1–0 (0–0)
Philadelphia, Philadelphia Stadion, 68 274 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué (Kossounou, 89.), Singo, Agbadou, G. Konan – Y. Diamondé, S. Fofana (Sangaré, 77.), Kessié, B. Touré (A. Diallo, 56.) – Pépé (Oulai, 77.), Wahi (Bonny, 56.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé
ECUADOR: Galíndez – A. Franco (Porozo, 62.), Ordónez, Pacho, Hincapié – Yeboah (Preciado, 62.), M. Caicedo, Vite, Minda (Angulo, 56.) – Plata, E. Valencia (K. Rodríguez, 77.). Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece
Gólszerző: A. Diallo (90.)

ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

 

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Ecuador vb-statisztikák Elefántcsontpart
Legfrissebb hírek

Félidőben 2–1-re vezet Svédország

Foci vb 2026
3 perce

„Azért jöttünk, hogy történelmet írjunk” – az Ecuador ellen győztes gólt szerző Amad Diallo

Foci vb 2026
15 perce

A két legfiatalabb csapat csatáját az afrikaiak nyerték – statisztikák az Elefántcsontpart–Ecuador meccsről

Foci vb 2026
18 perce

Elkezdődött a Svédország–Tunézia mérkőzés

Foci vb 2026
1 órája

Curacao lakosai hatalmas ünnepet csaptak a történelmi gól után

Foci vb 2026
1 órája

Ayari és Isak gólja után Tunézia szépített

Foci vb 2026
1 órája

Videón Amad Diallo 90. perces győztes gólja

Foci vb 2026
1 órája

Diallo góljával nyert Elefántcsontpart

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik