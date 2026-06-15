Diallo késői gólja keserű ecuadori jubileumot hozott – statisztikák

A 2026-os világbajnokságon eddig még minden mérkőzésen esett legalább egy gól, ugyanakkor gólnélküli félidőből a Philadelphiában lejátszott találkozó első félideje volt az ötödik ezen a tornán.

A vb két legfiatalabb átlagéletkorú keretével rendelkező csapat csapott össze egymással: Ecuador kerete átlagosan 26 éves, míg Elefántcsontparté valamivel ifjabb, mindössze 25.6 éves.

Négy alkalommal találták el a csapatok a kapufát ezen a mérkőzésen, ami rekord ezen a tornán – három ecuadori lécre jutott egy elefántcsontparti. Összesen egyébként eddig 9 kapufát hozott a világbajnokság.

Nine shots have hit the woodwork at the 2026 FIFA World Cup so far, and four of those have come at the Philadelphia Stadium in this match (3 for Ecuador, 1 for Ivory Coast). pic.twitter.com/1pzCtYsXE3 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 15, 2026

Amad Diallo a 90. percben szerezte a mérkőzés első – és egyetlen – gólját, ennél később két találat esett eddig ezen a tornán: Gio Reyna a a rendes játékidő ráadásának 8. percében lőtte a negyedik amerikai gólt Paraguay ellen, míg a katariak egyenlítése Bualem Huhi révén a hosszabbítás 4. percében esett. Amúgy Diallo ötször verte meg a védőjét, ami a vb-n egy meccsen a legtöbb – legalábbis a csereként pályára lépett játékosok közül.

Amad Diallo only came on in the 56th minute for Ivory Coast, but no player at the 2026 FIFA World Cup has totalled more successful take-ons than he managed tonight versus Ecuador (5). pic.twitter.com/1sfUPRTsqs — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 15, 2026

Elefántcsontpart ezzel a késői góllal egyébként napra pontosan 12 év szünet után nyert ismét világbajnoki mérkőzést. Az Ecuador elleni meccset helyi idő szerint június 14-én rendezték, és legutóbbi vb-meccsüket a 2014-es tornán éppen ezen a napon neyrték. A brazíliai vb-n ugyanazen a napon Japánt győzték le 2–1-re az afrikaiak.

Az elefántok gólja Ecuadornak keserű jubileumot hozott: a dél-amerikaiak történelmük 600. válogatott mérkőzését játszották, s 19 veretlenül megvívott mérkőzés után, 2024 szeptembere óta először szenvedtek vereséget.