Nemzeti Sportrádió

Diallo góljával nyert Elefántcsontpart

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 03:08
null
Amad Diallo góljával nyerte Elefántcsontpart (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Ecuador Elefántcsontpart
Foci vb 2026
32 perce

Az MU szélsője a hajrában döntött a kapufák meccsén, Elefántcsontpart legyőzte Ecuadort

Megszakadt a dél-amerikaiak 19 mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata, akik kétszer a lécet, egyszer a jobb kapufát találták el.

 

foci vb 2026 Ecuador Elefántcsontpart
Legfrissebb hírek

Videón Amad Diallo 90. perces győztes gólja

Foci vb 2026
19 perce

Az MU szélsője a hajrában döntött a kapufák meccsén, Elefántcsontpart legyőzte Ecuadort

Foci vb 2026
32 perce

Gyökeressel és Isakkal rohamoznak Tunézia ellen a svédek – íme, a kezdőcsapatok

Foci vb 2026
42 perce

Vb 2026: a jó kezdés a német sikerek titka – most is így lesz?

Foci vb 2026
52 perce

Két eucadori kapufa, de gól még nincs az első félidőben

Foci vb 2026
1 órája

„Teljes mértékben nem lehetek elégedett” – értékelések a holland–japán meccs után

Foci vb 2026
1 órája

Folytatódott a japán hagyomány

Foci vb 2026
2 órája

Koeman „együtt tud élni” a döntetlennel, Morijaszu viszont csalódott

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik