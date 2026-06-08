Nemzeti Sportrádió

Dani Olmo: Reális az esélyünk a vb-győzelemre

SMAHULYA ÁDÁMSMAHULYA ÁDÁM
2026.06.08. 11:40
null
Dani Olmo bízik benne, hogy a spanyol válogatottnak az Eb után a világbajnokságot is sikerül megnyernie (Fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra Dani Olmo Spanyolország
A Barcelona támadója, Dani Olmo a Mundo Deportivónak adott interjúban elmondta, magabiztosan várja a vb-t, és szerinte a sok utazás és a kimerültség sem lehet kifogás.

 – Nagyjából két éve még az RB Leipzigben futballozott. Gondolta volna, hogy két esztendővel később a Barcelona labdarúgójaként Európa-bajnoknak és kétszeres spanyol bajnoknak vallhatja magát?    
– Arra gondoltam, hogy megnyerem az Eb-t, de arra nem, hogy a Barca játékosa leszek – válaszolta a Mundo Deportivónak Dani Olmo, a spanyol válogatott támadója. – Akkor ugyanis kizárólag a kontinenstornára összpontosítottam. De tény, hogy elég gyorsan megváltozott az életem.

– A karrier vagy a magánélet szempontjából?     
– Az előbbi. A magánéletemben igyekszem ugyanúgy élni, egyébként is elég otthonülő típus vagyok. Ám futballistaként egészen más a helyzet, amikor egy olyan klubnál vagy, mint a Barcelona, amelynél nagyon magasak az elvárások. 

– Az Eb után megnyerték a Nemzetek Ligáját is, egyszer döntőt játszottak a sorozatban, a világbajnokságra pedig már egyértelmű esélyesként érkeznek. Ön is érzi, hogy az ellenfelek már máshogyan tekintenek Spanyolországra?      
– Egyértelműen. Ők is tudják, milyen erőt képviselünk, és a stílusunkat is ismerik. Biztos vagyok benne, hogy a döntőig senki sem szeretne velünk találkozni. De nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk. Tudjuk, mire vagyunk képesek, és azt is, hogy ha hozzuk az elvárható szintet, nagyon messzire juthatunk. A világbajnokság elég rövid torna, ezért kulcsfontosságú, hogy a legfontosabb pillanatokban jó döntést hozzon a csapat. Ám ezen a téren is kellő tapasztalatot szereztünk az utóbbi években, és elég motiváltak vagyunk. 

– Az Eb előtt magabiztosan kijelentette, Berlinben kezdenek, és a döntő helyszínén, Berlinben fejezik be a tornát. Így lett. Most ki meri jelenteni, hogy Atlantában kezdenek, és a finálé helyszínén, a MetLife Stadionban fejezik be a világbajnokságot?      
– Igen, így lesz! Ez a cél. Nyilván jobb sötét lónak lenni, mint az egyik esélyesnek, akivel az ellenfelek is kiemeltebben foglalkoznak. De ez semmin sem változtat, nagyjából ugyanaz a csapatunk, elszántak vagyunk, és az utóbbi évek sikerei még tapasztaltabbá tettek minket. 

– Úgy tűnik, tényleg hisz abban, hogy Spanyolország világbajnok lesz.      
– Mi felkészültünk. Vannak olyan játékosok, akik kisebb sérüléssel, fájdalmakkal küszködnek, ám tudjuk, hogy kőkeményen dolgoznak azon, hogy a kezdésre csúcsformában legyenek. Magabiztosak vagyunk, és hiszünk magunkban, mert tudjuk, hogy jó a csapatunk. 

– Pedig ez a vb sokat követel a játékosoktól. Többen is nagyon kimerítő idény után érkeznek, ráadásul sokszor nagy távolságokat kell megtenniük két mérkőzés között.      
– Ez a világbajnokság ebből a szempontból valóban más lesz, több utazással jár, és az időeltolódással is számolni kell. De ez mindenkire vonatkozik, éppen ezért nem lehet kifogás. Tény, hogy néhányan nincsenek még optimális formában, ám amikor kell, készen állnak.

– Ön személy szerint milyen állapotban várja a tornát?      
– Jó formában megyek a világbajnokságra. Az idény második felében rendszeresen játszottam, erőnlétileg is rendben vagyok, és remélem, hogy ugyanazon a szinten tudom folytatni, mint a Barcelonában. Mentálisan és érzelmileg is nagyszerűen érzem magam. A vb mindig különleges. Nekem ez lesz a második, és azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ezúttal tényleg reális az esélyünk a győzelemre. 

– Az érződik, hogy magabiztos, és ahogy ön is említette, az utóbbi két év alatt megváltozott az élete. Hogyan tud ezek után a földön maradni?      
– Nem vagyok primadonnatípus. Ha megkérdezik Éric Garcíát vagy Ferrán Torrest, biztosan azt mondják, hogy őrült életet élek. Ám ez nem így van. Próbálom ugyanazt csinálni, mint korábban. Ha a barátaim elhívnak vacsorázni, elmegyek. Lehet, hogy sapkát kell viselnem, hogy ne ismerjenek fel, de az, hogy ismertebb lettem, ezzel jár. Ettől még próbálom ugyanúgy élvezni az élet apróbb örömeit. 

– Mit szeretne majd mondani, ha két év múlva ugyanígy interjút ad a 2028-as Eb előtt?      
– Szeretnék arról beszélni, hogy milyen élmény volt az Egyesült Államokban megnyerni a világbajnokságot. Na, meg persze arról, hogy Bajnokok Ligája-győztesek lettünk a Barcelonával.

Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Zöld-foki-szigetek
Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion		Szaúd-Arábia–Uruguay
Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Szaúd-Arábia
Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion		Uruguay–Zöld-foki-szigetek
Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion		Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia
Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Uruguay–Spanyolország
H-CSOPORT

 

 

foci vb 2026 vb 2026 foci vb extra Dani Olmo Spanyolország
Legfrissebb hírek

Viharos idő várható a vb-nyitómeccs alatt Mexikóvárosban

Foci vb 2026
29 perce

Modric beérte Messit a válogatott meccsek terén

Foci vb 2026
2 órája

Vb-2026: két marokkói játékos is megsérült

Foci vb 2026
2 órája

David López: A mexikói vb-meccsek elképesztőek lesznek

Foci vb 2026
2 órája

Felépülhet a spanyolok nyitó meccsére Lamine Yamal

Foci vb 2026
4 órája

Vb-felkészülés: Kolumbia győztes főpróbát tartott Jordánia ellen

Foci vb 2026
6 órája

Szálló a kaszinóban – Csinta Samu publicisztikája

Foci vb 2026
7 órája

Mexikóváros utcáin már elkezdődött a futball ünnepe

Foci vb 2026
7 órája
Ezek is érdekelhetik