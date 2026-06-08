Dani Olmo: Reális az esélyünk a vb-győzelemre

– Nagyjából két éve még az RB Leipzigben futballozott. Gondolta volna, hogy két esztendővel később a Barcelona labdarúgójaként Európa-bajnoknak és kétszeres spanyol bajnoknak vallhatja magát?

– Arra gondoltam, hogy megnyerem az Eb-t, de arra nem, hogy a Barca játékosa leszek – válaszolta a Mundo Deportivónak Dani Olmo, a spanyol válogatott támadója. – Akkor ugyanis kizárólag a kontinenstornára összpontosítottam. De tény, hogy elég gyorsan megváltozott az életem.

– A karrier vagy a magánélet szempontjából?

– Az előbbi. A magánéletemben igyekszem ugyanúgy élni, egyébként is elég otthonülő típus vagyok. Ám futballistaként egészen más a helyzet, amikor egy olyan klubnál vagy, mint a Barcelona, amelynél nagyon magasak az elvárások.

– Az Eb után megnyerték a Nemzetek Ligáját is, egyszer döntőt játszottak a sorozatban, a világbajnokságra pedig már egyértelmű esélyesként érkeznek. Ön is érzi, hogy az ellenfelek már máshogyan tekintenek Spanyolországra?

– Egyértelműen. Ők is tudják, milyen erőt képviselünk, és a stílusunkat is ismerik. Biztos vagyok benne, hogy a döntőig senki sem szeretne velünk találkozni. De nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk. Tudjuk, mire vagyunk képesek, és azt is, hogy ha hozzuk az elvárható szintet, nagyon messzire juthatunk. A világbajnokság elég rövid torna, ezért kulcsfontosságú, hogy a legfontosabb pillanatokban jó döntést hozzon a csapat. Ám ezen a téren is kellő tapasztalatot szereztünk az utóbbi években, és elég motiváltak vagyunk.

– Az Eb előtt magabiztosan kijelentette, Berlinben kezdenek, és a döntő helyszínén, Berlinben fejezik be a tornát. Így lett. Most ki meri jelenteni, hogy Atlantában kezdenek, és a finálé helyszínén, a MetLife Stadionban fejezik be a világbajnokságot?

– Igen, így lesz! Ez a cél. Nyilván jobb sötét lónak lenni, mint az egyik esélyesnek, akivel az ellenfelek is kiemeltebben foglalkoznak. De ez semmin sem változtat, nagyjából ugyanaz a csapatunk, elszántak vagyunk, és az utóbbi évek sikerei még tapasztaltabbá tettek minket.

– Úgy tűnik, tényleg hisz abban, hogy Spanyolország világbajnok lesz.

– Mi felkészültünk. Vannak olyan játékosok, akik kisebb sérüléssel, fájdalmakkal küszködnek, ám tudjuk, hogy kőkeményen dolgoznak azon, hogy a kezdésre csúcsformában legyenek. Magabiztosak vagyunk, és hiszünk magunkban, mert tudjuk, hogy jó a csapatunk.

– Pedig ez a vb sokat követel a játékosoktól. Többen is nagyon kimerítő idény után érkeznek, ráadásul sokszor nagy távolságokat kell megtenniük két mérkőzés között.

– Ez a világbajnokság ebből a szempontból valóban más lesz, több utazással jár, és az időeltolódással is számolni kell. De ez mindenkire vonatkozik, éppen ezért nem lehet kifogás. Tény, hogy néhányan nincsenek még optimális formában, ám amikor kell, készen állnak.

– Ön személy szerint milyen állapotban várja a tornát?

– Jó formában megyek a világbajnokságra. Az idény második felében rendszeresen játszottam, erőnlétileg is rendben vagyok, és remélem, hogy ugyanazon a szinten tudom folytatni, mint a Barcelonában. Mentálisan és érzelmileg is nagyszerűen érzem magam. A vb mindig különleges. Nekem ez lesz a második, és azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ezúttal tényleg reális az esélyünk a győzelemre.

– Az érződik, hogy magabiztos, és ahogy ön is említette, az utóbbi két év alatt megváltozott az élete. Hogyan tud ezek után a földön maradni?

– Nem vagyok primadonnatípus. Ha megkérdezik Éric Garcíát vagy Ferrán Torrest, biztosan azt mondják, hogy őrült életet élek. Ám ez nem így van. Próbálom ugyanazt csinálni, mint korábban. Ha a barátaim elhívnak vacsorázni, elmegyek. Lehet, hogy sapkát kell viselnem, hogy ne ismerjenek fel, de az, hogy ismertebb lettem, ezzel jár. Ettől még próbálom ugyanúgy élvezni az élet apróbb örömeit.

– Mit szeretne majd mondani, ha két év múlva ugyanígy interjút ad a 2028-as Eb előtt?

– Szeretnék arról beszélni, hogy milyen élmény volt az Egyesült Államokban megnyerni a világbajnokságot. Na, meg persze arról, hogy Bajnokok Ligája-győztesek lettünk a Barcelonával.