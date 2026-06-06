Nemzeti Sportrádió

Vb-2026: sérülés miatt elveszítette egyik védőjét a címvédő

2026.06.06. 18:15
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Leonardo Balerdi lemarad a világbajnokságról (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Leonardo Balerdi J-csoport Argentína
Vádlisérülést szenvedett, így lemarad a labdarúgó-világbajnokságról Leonardo Balerdi, az Olympique Marseille argentin válogatott védője – pótlásáról később intézkednek.

 Sérülés miatt nem lehet ott a labdarúgó-világbajnokságon Leonardo Balerdi, a címvédő argentin válogatott védője. Az Olympique Marseille 27 éves hátvédjének jobb vádlijában sérült meg az izom, emiatt biztosan nem szerepelhet a jövő csütörtökön kezdődő vb-n. Helyettesítéséről egyelőre nem adott tájékoztatást az argentin szövetség.

Az argentinok még két felkészülési meccset játszanak: szombaton a texasi College Stationban a hondurasi, majd kedden az alabamai Auburnben az izlandi válogatottal csapnak össze. A világbajnok a J-csoportban június 16-án Algériával kezd, a folytatásban pedig Ausztriával és Jordániával mérkőzik meg.

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 12 Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)
Védők: 13 Cristian Romero (Tottenham – Anglia), 25 Facundo Medina (Marseille – Franciaország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 3 Nicolas Tagliafico (Lyon – Franciaország)
Középpályások: 20 Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), 24 Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 5 Leandro Paredes (River Plate), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 8 Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)
Támadók: 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–AlgériaX–X
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–JordániaX–X
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–AusztriaX–X
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–AlgériaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–AusztriaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–ArgentínaX–X
J-CSOPORT

 

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Leonardo Balerdi J-csoport Argentína
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