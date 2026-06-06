Vb-2026: sérülés miatt elveszítette egyik védőjét a címvédő

Sérülés miatt nem lehet ott a labdarúgó-világbajnokságon Leonardo Balerdi, a címvédő argentin válogatott védője. Az Olympique Marseille 27 éves hátvédjének jobb vádlijában sérült meg az izom, emiatt biztosan nem szerepelhet a jövő csütörtökön kezdődő vb-n. Helyettesítéséről egyelőre nem adott tájékoztatást az argentin szövetség.
Az argentinok még két felkészülési meccset játszanak: szombaton a texasi College Stationban a hondurasi, majd kedden az alabamai Auburnben az izlandi válogatottal csapnak össze. A világbajnok a J-csoportban június 16-án Algériával kezd, a folytatásban pedig Ausztriával és Jordániával mérkőzik meg.
AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 12 Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)
Védők: 13 Cristian Romero (Tottenham – Anglia), 25 Facundo Medina (Marseille – Franciaország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 3 Nicolas Tagliafico (Lyon – Franciaország)
Középpályások: 20 Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), 24 Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 5 Leandro Paredes (River Plate), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 8 Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)
Támadók: 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|X–X
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|X–X
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|X–X
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|X–X
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|X–X
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína
|X–X