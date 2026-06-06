Vb-2026: sérülés miatt elveszítette egyik védőjét a címvédő

Sérülés miatt nem lehet ott a labdarúgó-világbajnokságon Leonardo Balerdi, a címvédő argentin válogatott védője. Az Olympique Marseille 27 éves hátvédjének jobb vádlijában sérült meg az izom, emiatt biztosan nem szerepelhet a jövő csütörtökön kezdődő vb-n. Helyettesítéséről egyelőre nem adott tájékoztatást az argentin szövetség.

Az argentinok még két felkészülési meccset játszanak: szombaton a texasi College Stationban a hondurasi, majd kedden az alabamai Auburnben az izlandi válogatottal csapnak össze. A világbajnok a J-csoportban június 16-án Algériával kezd, a folytatásban pedig Ausztriával és Jordániával mérkőzik meg.

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 12 Géronimo Rulli (Marseille – Franciaország), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország)

Védők: 13 Cristian Romero (Tottenham – Anglia), 25 Facundo Medina (Marseille – Franciaország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 3 Nicolas Tagliafico (Lyon – Franciaország)

Középpályások: 20 Alexis Mac Allister (Liverpool – Anglia), 24 Enzo Fernández (Chelsea – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 5 Leandro Paredes (River Plate), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 8 Valentin Barco (Strasbourg – Franciaország)

Támadók: 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni