Nemzeti Sportrádió

Balogun megint beköszönt, a szünetre már három a hazai előny

H. Á.H. Á.
2026.06.13. 03:58
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Folarin a vb első duplázója (Fotó: Fotó: Getty Images)
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A szünetre eldőlni látszik a Los Angeles-i összecsapás, Folarin Balogun második góljával már 3–0-ra vezet az Egyesült Államok Paraguay ellen.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 3–0 (3–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31., 45+5.)

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