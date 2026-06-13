Balogun megint beköszönt, a szünetre már három a hazai előny
A szünetre eldőlni látszik a Los Angeles-i összecsapás, Folarin Balogun második góljával már 3–0-ra vezet az Egyesült Államok Paraguay ellen.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 3–0 (3–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31., 45+5.)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik