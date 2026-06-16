Nemzeti Sportrádió

A szaúdiaktól kétszer is kirúgott edző lett a tunéziaiak szövetségi kapitánya

2026.06.16. 10:49
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Hervé Renard (Fotó: Getty Images)
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Hervé Renard lett a világbajnokságon szereplő tunéziai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, miután Sabri Lamouchit hétfőn menesztették a svédektől elszenvedett 5–1-es vereség miatt.

Renard 2019-től 2023-ig a szaúdi válogatottat irányította, amellyel a legutóbbi vb-n óriási meglepetésre a nyitó körben 2–1-re legyőzte a későbbi aranyérmes argentin válogatottat. Az 57 éves szakember rekordot jelentő 73 meccsen vezette a szaúdiakat – akikhez 2024-ben tért vissza –, a csapattal kijutott a mostani vb-re, áprilisban azonban szerződést bontottak vele, mivel utolsó négy meccsén háromszor kikaptak a tanítványai.

A francia Renard az afrikai futball egyik legtapasztaltabb edzőjének számít, 2012-ben meglepetésre megnyerte Zambiával az Afrikai Nemzetek Kupáját, majd 2015-ben Elefántcsontparttal diadalmaskodott.

A menesztett Lamouchi január óta irányította az észak-afrikai ország nemzeti csapatát, összesen öt mérkőzésen ült a kispadon: egy győzelem – a Haiti elleni 1–0-s siker – mellett egy döntetlent ért el együttese és három vereséget szenvedett.

Tunézia vasárnap Japánnal találkozik, majd jövő hét péntek hajnalban Hollandia ellen lép pályára az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű vb csoportkörében.

 

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