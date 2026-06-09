Nemzeti Sportrádió

A spanyolok magabiztosan nyertek a magaslaton a világbajnokság főpróbáján

2026.06.09. 07:56
null
A spanyolok győzelemmel hangoltak a világbajnokságra (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Peru Spanyolország felkészülési mérkőzés
A labdarúgó-világbajnokságra készülő spanyol válogatott magabiztosan nyert Peru csapata ellen Mexikóban.

A Pueblában, 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok Mikel Oyarzabal góljával a 2. percben vezetést szereztek, majd Pedri bő fél óra elteltével növelte az előnyt. A második játékrész elején öngóllal már 3–0-ra vezettek a spanyolok, azután Jairo Vélez szépített.

Luis de la Fuente igyekezett a lehető legtöbb játékosának gyakorlási, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani a magaslaton, ennek megfelelően a második félidőben tizenegy csere volt. Ugyanakkor nem lépett pályára az együttes két sztárcsatára, a sérülésből lábadozó Lamine Yamal és Nico Williams.

A spanyolok a H-csoport utolsó fordulójában, 1500 méter felett elhelyezkedő pályán játszanak majd Guadalajarában az uruguayiakkal. Előtte a Zöld-foki-szigetek és Szaúd-Arábia válogatottjával csapnak össze Atlantában.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban csütörtöktől sorra kerül világbajnokságon 48 csapat szerepel. A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Spanyolország–Peru 3–1 (Oyarzabal 2., Pedri 32., Gallese 53. – öngól, ill. Vélez 66.)

 

foci vb 2026 vb 2026 Peru Spanyolország felkészülési mérkőzés
Legfrissebb hírek

A vb árnyékában: tizenkétezer tanár vár választ Mexikóváros szívében

Foci vb 2026
25 perce

Állítsa össze a magyar válogatott Kazahsztán elleni kezdőcsapatát!

Magyar válogatott
58 perce

Vb 2026: egy elrabolt újságíró ügye foglalkoztatja leginkább Mexikót

Foci vb 2026
1 órája

Olise mesterhármast szerzett, a francia válogatott az északírek legyőzésével hangolt a vb-re

Foci vb 2026
11 órája

Vb-felkészülés: vérszegény holland győzelem az üzbégek ellen

Foci vb 2026
11 órája

Vb 2026: cserélnie kellett Hollandiának – sérülés miatt kihagyja a tornát az Arsenal kulcsembere

Foci vb 2026
11 órája

Norvégia az élmezőnyben, a címvédő Argentína csak 8. – a világbajnokság tíz legértékesebb kerete

Foci vb 2026
12 órája

Ha már USA, lesz „időkérés”, de egyes cserékért súlyos büntetés jár – az összes új szabály, amit a vb előtt tudni kell

Foci vb 2026
12 órája
Ezek is érdekelhetik