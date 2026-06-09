A spanyolok magabiztosan nyertek a magaslaton a világbajnokság főpróbáján

A Pueblában, 2100 méter tengerszint feletti magasságban rendezett mérkőzésen az Európa-bajnok spanyolok Mikel Oyarzabal góljával a 2. percben vezetést szereztek, majd Pedri bő fél óra elteltével növelte az előnyt. A második játékrész elején öngóllal már 3–0-ra vezettek a spanyolok, azután Jairo Vélez szépített.

Luis de la Fuente igyekezett a lehető legtöbb játékosának gyakorlási, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani a magaslaton, ennek megfelelően a második félidőben tizenegy csere volt. Ugyanakkor nem lépett pályára az együttes két sztárcsatára, a sérülésből lábadozó Lamine Yamal és Nico Williams.

A spanyolok a H-csoport utolsó fordulójában, 1500 méter felett elhelyezkedő pályán játszanak majd Guadalajarában az uruguayiakkal. Előtte a Zöld-foki-szigetek és Szaúd-Arábia válogatottjával csapnak össze Atlantában.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban csütörtöktől sorra kerül világbajnokságon 48 csapat szerepel. A mérkőzéseket az M4 Sport közvetíti.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Spanyolország–Peru 3–1 (Oyarzabal 2., Pedri 32., Gallese 53. – öngól, ill. Vélez 66.)