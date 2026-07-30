Nemzeti Sportrádió

A Sport TV adja a Ferencváros Real Madrid elleni felkészülési mérkőzését

B. A. P.B. A. P.
2026.07.30. 17:40
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Augusztus 8-án a Ferencváros a Real Madridot fogadja a Groupama Arénában (Fotó: Koncz Márton)
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Real Madrid felkészülési mérkőzés Ferencváros Sport TV
A Sport TV közvetíti a Ferencváros–Real Madrid felkészülési labdarúgó-mérkőzést, amelyet augusztus 8-án rendeznek meg a Groupama Arénában.

Málnay B. Levente, az AMC Global Media Közép- és Észak-Európáért felelős alelnöke a G7-nek elmondta, a Sport TV szerezte meg a Ferencváros–Real Madrid felkészülési találkozó közvetítési jogát.

Mint ismert, a 36-szoros magyar bajnok FTC az előző héten jelentette be, hogy augusztus 8-án játszik a 15-szörös BL-győztes, 36-szoros spanyol bajnok madridiakkal. A két csapat legutóbb 31 éve találkozott egymással, Madridban 6–1-re nyertek a spanyolok, míg a „visszavágón” novemberben 1–1-es döntetlen született. A pontot érő gólt ifjabb Albert Flórián szerezte.

Hétfőn már elfogytak a jegyek az online jegyvásárló-felület szerint, azonban különböző helyeken másodkézből 150 ezer forintért még lehetett belépőt vásárolni. A Ferencváros felhívta a figyelmet arra, hogy a meccsre kizárólag a szurkolói kártyával rendelkezők, illetve az előregisztráltak léphetnek be, így másodkézből vásárolt jegy nem érvényesíthető. A klub szerda este további ezer belépőt dobott a piacra.

A Ferencváros–Real Madrid összecsapást augusztus 8-án rendezik meg a Groupama Arénában 19.00-tól.

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