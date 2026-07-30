A Sport TV adja a Ferencváros Real Madrid elleni felkészülési mérkőzését

Málnay B. Levente, az AMC Global Media Közép- és Észak-Európáért felelős alelnöke a G7-nek elmondta, a Sport TV szerezte meg a Ferencváros–Real Madrid felkészülési találkozó közvetítési jogát.

Mint ismert, a 36-szoros magyar bajnok FTC az előző héten jelentette be, hogy augusztus 8-án játszik a 15-szörös BL-győztes, 36-szoros spanyol bajnok madridiakkal. A két csapat legutóbb 31 éve találkozott egymással, Madridban 6–1-re nyertek a spanyolok, míg a „visszavágón” novemberben 1–1-es döntetlen született. A pontot érő gólt ifjabb Albert Flórián szerezte.