A Sport TV adja a Ferencváros Real Madrid elleni felkészülési mérkőzését
Málnay B. Levente, az AMC Global Media Közép- és Észak-Európáért felelős alelnöke a G7-nek elmondta, a Sport TV szerezte meg a Ferencváros–Real Madrid felkészülési találkozó közvetítési jogát.
Mint ismert, a 36-szoros magyar bajnok FTC az előző héten jelentette be, hogy augusztus 8-án játszik a 15-szörös BL-győztes, 36-szoros spanyol bajnok madridiakkal. A két csapat legutóbb 31 éve találkozott egymással, Madridban 6–1-re nyertek a spanyolok, míg a „visszavágón” novemberben 1–1-es döntetlen született. A pontot érő gólt ifjabb Albert Flórián szerezte.
Hétfőn már elfogytak a jegyek az online jegyvásárló-felület szerint, azonban különböző helyeken másodkézből 150 ezer forintért még lehetett belépőt vásárolni. A Ferencváros felhívta a figyelmet arra, hogy a meccsre kizárólag a szurkolói kártyával rendelkezők, illetve az előregisztráltak léphetnek be, így másodkézből vásárolt jegy nem érvényesíthető. A klub szerda este további ezer belépőt dobott a piacra.
A Ferencváros–Real Madrid összecsapást augusztus 8-án rendezik meg a Groupama Arénában 19.00-tól.