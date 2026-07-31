Nemzeti Sportrádió

Először neveztek ki külföldi kapitányt a cseh labdarúgó-válogatott élére

2026.07.31. 14:09
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Fotó: X/Czech Football National Team
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Párizs 2024 Santi Denia Spanyolország cseh labdarúgó-válogatott
A spanyol Santiago Denia Sánchezt nevezték ki a cseh labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitányának – közölte David Trunda, a cseh szövetség (FACR) elnöke pénteken Prágában sajtótájékoztatón.

Személyében először irányítja külföldi szakvezető a cseh válogatottat. Denia a cseh Miroslav Koubeket váltotta, segítője Pablo Amo lesz.

Az 52 éves edző legnagyobb sikerét a 2024-es párizsi olimpián érte el, amelyen aranyérmet nyert a spanyol együttessel.

Miroslav Koubek a sikertelen világbajnoki szereplés után június végén távozott a kapitányi posztról, mivel csapata három mérkőzésen csak egy pontot szerzett a vb-n. Ez nagy csalódást okozott Csehországban, és a szakmai vitákban felvetődött, hogy a válogatott történetében első ízben külföldi trénert kellene szerződtetni. Hosszabb egyeztetés, mérlegelés és tárgyalások után Santi Deniára esett a választás, aki elvállalta a felkérést.

A FACR vezetősége pénteken rendkívüli online ülésen szavazott bizalmat az új szövetségi kapitánynak. Trunda közlése szerint Denia elsöprő támogatást kapott.

Az új kapitány középhátvédként az Atlético Madrid színeiben több mint 200 mérkőzésen lépett pályára a spanyol La Ligában, később Spanyolországban és Katarban edzősködött. A spanyol felnőttválogatottban kétszer szerepelt.

 

Párizs 2024 Santi Denia Spanyolország cseh labdarúgó-válogatott
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