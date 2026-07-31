Először neveztek ki külföldi kapitányt a cseh labdarúgó-válogatott élére

Személyében először irányítja külföldi szakvezető a cseh válogatottat. Denia a cseh Miroslav Koubeket váltotta, segítője Pablo Amo lesz.

Az 52 éves edző legnagyobb sikerét a 2024-es párizsi olimpián érte el, amelyen aranyérmet nyert a spanyol együttessel.

Miroslav Koubek a sikertelen világbajnoki szereplés után június végén távozott a kapitányi posztról, mivel csapata három mérkőzésen csak egy pontot szerzett a vb-n. Ez nagy csalódást okozott Csehországban, és a szakmai vitákban felvetődött, hogy a válogatott történetében első ízben külföldi trénert kellene szerződtetni. Hosszabb egyeztetés, mérlegelés és tárgyalások után Santi Deniára esett a választás, aki elvállalta a felkérést.

A FACR vezetősége pénteken rendkívüli online ülésen szavazott bizalmat az új szövetségi kapitánynak. Trunda közlése szerint Denia elsöprő támogatást kapott.

Az új kapitány középhátvédként az Atlético Madrid színeiben több mint 200 mérkőzésen lépett pályára a spanyol La Ligában, később Spanyolországban és Katarban edzősködött. A spanyol felnőttválogatottban kétszer szerepelt.