Szoboszlai ezúttal is gólpasszal jelentkezett, ismét nyert a Liverpool

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Liverpool (angol)–Wrexham (walesi, angol II.) 1–0

New York, Yankee Stadion, 42 204 néző. V: Lorenzo Hernandez (amerikai)

LIVERPOOL: Mamardasvili (H. Davies, 75.) – Ramsay (Frimpong, 62.), Ndukwe, Chambers (M. Ndiaye, 76.), Kerkez (Cimikasz, a szünetben) – Nyoni (Jones, a szünetben), Szoboszlai (Sonni-Lambie, 76.) – Elliott (McConnell, 62.), Abe (Morrison, a szünetben), Scanlon (Ngumoha, a szünetben) – Koumas (Wright, 62.). Vezetőedző: Andoni Iraola

Gól: Ngumoha (75.)

Szoboszlai először vezethette csapatkapitányként a Liverpoolt már a meccs elejétől (Fotó: Getty Images)

Az elmúlt hétvégén a Liverpool megkezdte a tengerentúli túrájával a nyári felkészülési meccseinek sorát, a Sunderland ellen 4–2-re megnyert mérkőzésen még Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is csak a szünetben szállt be csereként – előbbi rögtön meg is kapta a csapatkapitányi karszalagot, s góllal, gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

A Wrexham ellen New Yorkban aztán már mindkét magyar válogatott futballista a Liverpool kezdő tizenegyének tagjaként futott ki a Yankee Stadion játékterére, ráadásul Szoboszlai karján ismét ott volt a csapatkapitányi karszalag. A magyar idő szerint csütörtökre virradóra lejátszott találkozón Szoboszlai pedig kapitányhoz méltóan valódi vezére volt együttesének, a „vörösök” akcióinak jelentős része rajta futott keresztül, kapura is veszélyes volt, s a meccs egyetlen góljából is kivette a részét, amikor a 75. percben Rio Ngumohának passzolt, aki némi labdavezetés után lőtt is, a megpattanó labda pedig a kapuba hullott.

A gól után Szoboszlait lecserélte Andoni Iraola vezetőedző, rászolgált a pihenőre, a mérkőzésről beszámoló liverpooli lapoknál egyértelműen ő volt az összecsapás legjobbja. Ekkor egyébként már Kerkez nem volt a pályán, a szárnyvédő az első félidőben kapott lehetőséget, a másodikra már Konsztantinosz Cimikasz jött ki helyette.

Kerkez sokat dolgozott a mezőnyben (Fotó: Getty Images)

A Liverpool vasárnap este Chicagóban a Leeds ellen zárja az egyesült államokbeli túráját, majd az augusztus 23-i bajnoki rajtig még további három felkészülési meccsen lép pályára.