Nemzeti Sportrádió

A tartalékos Real Madrid négyig jutott a Leganés ellen

B. A. P.B. A. P.
2026.07.28. 19:56
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Federico Valverde (jobbra) szerezte a Real Madrid első gólját (Fotó: X/Rel Madrid)
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Leganés Real Madrid felkészülési mérkőzés spanyol labdarúgás
A Real Madrid felkészülési mérkőzésen 4–1-re legyőzte a Leganést.

A Real Madrid második felkészülési mérkőzését játszotta, az elsőn Danial Yánez góljával nyert az Alcorcón ellen. Ellenben a Leganés négy mérkőzésen is túl van, ezeken két döntetlen, egy győzelem és egy Levante elleni vereség a mérlege.

Mourinho még több kulcsjátékosára sem számíthatott, a világbajnokságon szereplők közül egyedül Arda Güler és Federico Valverde volt ott a Real Madrid kezdőjében. A tartalékos fővárosi csapatnak sem okozott gondot a másodosztályú együttes. Az első félidőben pont a két, vb-t megjáró játékos hozta össze a vezető gólt: Güler továbbított Valverdének, aki a kapus mellett a jobb alsóba passzolt. Pár perccel később Trent Alexander-Arnold a saját térfeléről továbbított a kiugró Gonzalo Garcíának, aki kisodródott helyzetből a kapust átemelve talált a hálóba. A szünet előtt Naim García szép tekerésével szépített a Leganés.

A második félidőben három perc alatt újabb két gólt szerzett a Real Madrid. Előbb Franco Mastantuono volt eredményes, majd a csereként beálló Rubén Pulido vétett öngólt, beállítva a 4–1-es végeredményt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Real Madrid–Leganés (II.) 4–1 (2–1)
REAL MADRID: Lunyin – Alexander-Arnold, R. Asencio (Rivas, a szünetben; L. Fati, 82.), Huijsen, Carreras – Ciria (Yanez, a szünetben), Camavinga, Güler – G. García, Mastantuono, Valverde. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Valverde (21.), G. García (25.), Mastantuono (58.), Pulido (60. – öngól), ill. N. García (36.)

 

Leganés Real Madrid felkészülési mérkőzés spanyol labdarúgás
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