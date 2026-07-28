A tartalékos Real Madrid négyig jutott a Leganés ellen

A Real Madrid második felkészülési mérkőzését játszotta, az elsőn Danial Yánez góljával nyert az Alcorcón ellen. Ellenben a Leganés négy mérkőzésen is túl van, ezeken két döntetlen, egy győzelem és egy Levante elleni vereség a mérlege.

Mourinho még több kulcsjátékosára sem számíthatott, a világbajnokságon szereplők közül egyedül Arda Güler és Federico Valverde volt ott a Real Madrid kezdőjében. A tartalékos fővárosi csapatnak sem okozott gondot a másodosztályú együttes. Az első félidőben pont a két, vb-t megjáró játékos hozta össze a vezető gólt: Güler továbbított Valverdének, aki a kapus mellett a jobb alsóba passzolt. Pár perccel később Trent Alexander-Arnold a saját térfeléről továbbított a kiugró Gonzalo Garcíának, aki kisodródott helyzetből a kapust átemelve talált a hálóba. A szünet előtt Naim García szép tekerésével szépített a Leganés.

A második félidőben három perc alatt újabb két gólt szerzett a Real Madrid. Előbb Franco Mastantuono volt eredményes, majd a csereként beálló Rubén Pulido vétett öngólt, beállítva a 4–1-es végeredményt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Real Madrid–Leganés (II.) 4–1 (2–1)

REAL MADRID: Lunyin – Alexander-Arnold, R. Asencio (Rivas, a szünetben; L. Fati, 82.), Huijsen, Carreras – Ciria (Yanez, a szünetben), Camavinga, Güler – G. García, Mastantuono, Valverde. Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Valverde (21.), G. García (25.), Mastantuono (58.), Pulido (60. – öngól), ill. N. García (36.)