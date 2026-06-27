Nemzeti Sportrádió

A spanyolok kapitánya: Nem ültünk fel az uruguayi provokációnak

2026.06.27. 12:02
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Luis de la Fuente (jobbra) azért kezet fogott Marcelo Bielsával (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott Luis de la Fuente Uruguay
Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerint a spanyol labdarúgó-válogatott nem ült fel az uruguayiak provokációjának, ezért is tudott 1–0-ra nyerni a világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában, pénteken.

„Feszegették a határainkat, de mi megfeleltünk a rendkívül nagy kihívást jelentő, nagyon kemény mérkőzés követelményeinek, és nem ültünk fel a provokációnak” – nyilatkozta a guadalajarai meccs után az Európa-bajnoki címvédő spanyolok szakvezetője.

Hozzátette: nagyon kedvezően értékeli a találkozót, és örül neki, hogy „sikerült másfajta mérkőzést játszani”, utalva az uruguayiak agresszív stílusára, amely a rendes játékidő ráadásában Agustín Canobbio kiállításában csúcsosodott ki. A Fluminense szélsője rendkívül csúnya és szándékos szabálytalansággal vezette le frusztráltságát és letalpalta Pau Cubarsít, majd kis híján nekiment a piros lapot felmutató Ismail Elfath játékvezetőnek is nekiment.

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„Hibázott a gólnál, de ez benne van. Átérzem a helyzetét, ölelem, mert tudom, milyen nehéz” – ezt már a győztes gólt szerző, meccs emberének választott Álex Baena mondta.

A spanyolok sorozatban harmadik alkalommal jutottak tovább a vb csoportköréből. Edzőjük úgy fogalmazott: nagyon nehéz feladatot teljesítettek, de ami a folytatásban vár rájuk, az még nehezebb lesz, ezért most pihenniük kell.

Csapatának következő ellenfele Algéria vagy Ausztria lesz – attól függően, melyik végez a J-csoport második helyén – csütörtökön Los Angelesben.

De la Fuente elárulta, Yeremy Pino számára valószínűleg véget ért a világbajnokság. A 23 éves spanyol támadó a 66. percben állt be, a találkozó utolsó perceiben azonban fájdalmas arccal feküdt a gyepszőnyegen. De la Fuente hozzátette, hogy kulcscsontsérülés miatt Pino erős fájdalmakkal küzd és alapos kivizsgálások várnak rá.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
H-CSOPORT 
Uruguay–Spanyolország 0–1 (0–0)

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