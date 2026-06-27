A spanyolok kapitánya: Nem ültünk fel az uruguayi provokációnak

„Feszegették a határainkat, de mi megfeleltünk a rendkívül nagy kihívást jelentő, nagyon kemény mérkőzés követelményeinek, és nem ültünk fel a provokációnak” – nyilatkozta a guadalajarai meccs után az Európa-bajnoki címvédő spanyolok szakvezetője.
Hozzátette: nagyon kedvezően értékeli a találkozót, és örül neki, hogy „sikerült másfajta mérkőzést játszani”, utalva az uruguayiak agresszív stílusára, amely a rendes játékidő ráadásában Agustín Canobbio kiállításában csúcsosodott ki. A Fluminense szélsője rendkívül csúnya és szándékos szabálytalansággal vezette le frusztráltságát és letalpalta Pau Cubarsít, majd kis híján nekiment a piros lapot felmutató Ismail Elfath játékvezetőnek is nekiment.
A spanyolok sorozatban harmadik alkalommal jutottak tovább a vb csoportköréből. Edzőjük úgy fogalmazott: nagyon nehéz feladatot teljesítettek, de ami a folytatásban vár rájuk, az még nehezebb lesz, ezért most pihenniük kell.
Csapatának következő ellenfele Algéria vagy Ausztria lesz – attól függően, melyik végez a J-csoport második helyén – csütörtökön Los Angelesben.
De la Fuente elárulta, Yeremy Pino számára valószínűleg véget ért a világbajnokság. A 23 éves spanyol támadó a 66. percben állt be, a találkozó utolsó perceiben azonban fájdalmas arccal feküdt a gyepszőnyegen. De la Fuente hozzátette, hogy kulcscsontsérülés miatt Pino erős fájdalmakkal küzd és alapos kivizsgálások várnak rá.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
H-CSOPORT
Uruguay–Spanyolország 0–1 (0–0)