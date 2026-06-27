A spanyolok kapitánya: Nem ültünk fel az uruguayi provokációnak

„Feszegették a határainkat, de mi megfeleltünk a rendkívül nagy kihívást jelentő, nagyon kemény mérkőzés követelményeinek, és nem ültünk fel a provokációnak” – nyilatkozta a guadalajarai meccs után az Európa-bajnoki címvédő spanyolok szakvezetője.

Hozzátette: nagyon kedvezően értékeli a találkozót, és örül neki, hogy „sikerült másfajta mérkőzést játszani”, utalva az uruguayiak agresszív stílusára, amely a rendes játékidő ráadásában Agustín Canobbio kiállításában csúcsosodott ki. A Fluminense szélsője rendkívül csúnya és szándékos szabálytalansággal vezette le frusztráltságát és letalpalta Pau Cubarsít, majd kis híján nekiment a piros lapot felmutató Ismail Elfath játékvezetőnek is nekiment.